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Fiorentina Women's-Tavagnacco, pareggio in extremis, finisce 1-1. Viola a meno sette dalla vetta del campionato...

Pareggio in extremis per la Fiorentina Women's, che impatta 1-1 contro il Tavagnacco. In vantaggio la squadra ospite con Clelland al 33', la rete viola arriva con Bonetti soltanto all'86'. Adesso la s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 16:50
Fiorentina Women's-Tavagnacco, pareggio in extremis, finisce 1-1. Viola a meno sette dalla vetta del campionato... -
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Pareggio in extremis per la Fiorentina Women's, che impatta 1-1 contro il Tavagnacco. In vantaggio la squadra ospite con Clelland al 33', la rete viola arriva con Bonetti soltanto all'86'. Adesso la squadra di Fattori ha un distacco di 7 punti dalla vetta della classifica.

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