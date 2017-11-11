Fiorentina Women's-Tavagnacco, pareggio in extremis, finisce 1-1. Viola a meno sette dalla vetta del campionato...
Pareggio in extremis per la Fiorentina Women's, che impatta 1-1 contro il Tavagnacco. In vantaggio la squadra ospite con Clelland al 33', la rete viola arriva con Bonetti soltanto all'86'. Adesso la s...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 16:50
Pareggio in extremis per la Fiorentina Women's, che impatta 1-1 contro il Tavagnacco. In vantaggio la squadra ospite con Clelland al 33', la rete viola arriva con Bonetti soltanto all'86'. Adesso la squadra di Fattori ha un distacco di 7 punti dalla vetta della classifica.