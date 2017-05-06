Fattori: "Scudetto meritato, lo sogno da agosto. Lo dedico a..."
"Lo scudetto è meritato, lo sogno da agosto": così Sauro Fattori al termine della partita che ha fatto vincere il tricolore alle sue ragazze. "Vivo da sempre a Firenze - continua - e dedico questo scu...
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2017 17:18
"Lo scudetto è meritato, lo sogno da agosto": così Sauro Fattori al termine della partita che ha fatto vincere il tricolore alle sue ragazze. "Vivo da sempre a Firenze - continua - e dedico questo scudetto a tutti: staff, tifosi, società. Grazie a chi è venuto qua oggi ed a chi ci ha sempre tifato: siete tutti miei concittadini".