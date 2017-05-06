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Fattori: "Scudetto meritato, lo sogno da agosto. Lo dedico a..."

"Lo scudetto è meritato, lo sogno da agosto": così Sauro Fattori al termine della partita che ha fatto vincere il tricolore alle sue ragazze. "Vivo da sempre a Firenze - continua - e dedico questo scu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2017 17:18
Fattori: "Scudetto meritato, lo sogno da agosto. Lo dedico a..." -
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"Lo scudetto è meritato, lo sogno da agosto": così Sauro Fattori al termine della partita che ha fatto vincere il tricolore alle sue ragazze. "Vivo da sempre a Firenze - continua - e dedico questo scudetto a tutti: staff, tifosi, società. Grazie a chi è venuto qua oggi ed a chi ci ha sempre tifato: siete tutti miei concittadini".

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