Fattori: "Scudetto meritato, lo sogno da agosto. Lo dedico a..."

"Lo scudetto è meritato, lo sogno da agosto": così Sauro Fattori al termine della partita che ha fatto vincere il tricolore alle sue ragazze. "Vivo da sempre a Firenze - continua - e dedico questo scu...

A cura di Redazione Labaroviola 06 maggio 2017 17:18

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