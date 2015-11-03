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Notizie Fattori Fiorentina

Fattori: “Nonostante gli ottimi risultati non ripartirei da Vanoli, sarebbe dura per la Fiorentina”

27 aprile 2026 23:33

Fattori su Vanoli: "Vorrei spiegargli che non siamo nel settore giovanile in cui è obbligatorio cambiare"

09 febbraio 2026 21:49

Fattori: "Mandragora è il miglior calciatore che abbiamo e la Fiorentina vuole cederlo"

02 gennaio 2026 17:36

Fattori: "Dzeko ha sbagliato nel modo in cui ha espresso il concetto, la società non esiste"

28 novembre 2025 21:32

Fattori: "Mandragora nonostante il gol ha perso troppo tempo. Punto importante con la Juventus"

24 novembre 2025 20:54

Fattori: "Vanoli e Spalletti non decideranno Fiorentina-Juve. A Firenze sfida meno sentita degli scorsi anni"

18 novembre 2025 16:38

Fattori: "Se in 27 partite la Fiorentina non fa 5 punti in più del Pisa o 6 in più del Lecce è giusto retrocedere"

17 novembre 2025 17:52

Sauro Fattori: "Kean e Piccoli devono fare gol, niente scuse. Vanoli prenda delle decisioni senza paura"

07 novembre 2025 22:42

Fattori è schietto: "Non vedo futuro con Pioli. Dice che si gioca bene, ma non vinci mai"

27 ottobre 2025 18:51

Fattori: “La Fiorentina deve puntare almeno alla semifinale di Conference League, Piccoli pensa troppo”

24 ottobre 2025 19:20

Fattori duro su Gud: "E' l'unico che non la prende mai e non è colpa sua, non lo farei giocare"

13 ottobre 2025 19:02

Fattori pungente: "Pioli è il problema della Fiorentina. Nelle prossime settimane potrebbe dimettersi"

01 ottobre 2025 16:40

Fattori fiducioso:" Il Como è una bella squadra ma non è certo il Real Madrid, se la Fiorentina facesse il suo non ci sarebbe partita"

20 settembre 2025 19:29

Fattori durissimo: "Pioli non ci sta capendo nulla. Pongracic centrale difensivo è un disastro inguardabile"

15 settembre 2025 22:20

Fattori: "Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più"

22 agosto 2025 22:08

Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”

04 agosto 2025 18:13

Fattori: "Pioli ha le idee chiare e manda messaggi alla società: serve uno a centrocampo. Sottil se ne vada"

28 luglio 2025 21:49

Fattori: "Kean non farà il vice Lukaku. Mandragora è fortissimo, non capisco perchè venderlo"

04 luglio 2025 18:39

Fattori: "Pioli un'aziendalista, cosa che serviva ora. Far meglio dell'anno scorso? Non bastano le parole

23 giugno 2025 22:00

Fattori: "Palladino ha sbagliato tutte le scelte, non ha ancora capito che Firenze non si gestisce come Monza"

13 maggio 2025 14:22

Fattori sul mistero Berardi: "Nessun club si è buttato davvero su di lui. Un motivo sicuramente ci sarà"

16 aprile 2025 17:16

Fattori: "4° posto? Milan in ritardo e la Fiorentina può approfittare. Champions premio non previsto"

27 marzo 2025 17:20

Fattori: "Quella contro il Panathinaikos sarà una partita spartiacque. La Fiorentina giocherà col 3-5-2"

13 marzo 2025 17:09

Fattori analizza: "Sbagliato esonerare ora Palladino. La società lo difenda e lui faccia la sua parte"

25 febbraio 2025 16:11

Fattori: "Gud? Fiorentina obbligata a riscattarlo. Se al Genoa dai 8 mln su 25, hai deciso di prenderlo"

19 febbraio 2025 16:33

Fattori: "Palladino ha finalmente trovato la quadra, 442 e gioco verticale"

22 ottobre 2024 23:34

Fattori: "Se Palladino perde con la Lazio è un problema, è già sotto accusa. Firenze è una piazza vera"

19 settembre 2024 16:52

"Se passi al 4-3-2-1 Bonaventura dovrebbe fare l'interno di centrocampo ed avrebbe meno lucidità"

20 novembre 2023 15:23

Mattia Martini, il manager più ambito nel calcio femminile col viola nel cuore

15 settembre 2020 13:24

Fattori: "Chiesa si impegna al massimo, i prossimi anni ci diranno che giocatore sarà"

05 febbraio 2018 20:36

Fattori: "Contro la Res Roma gara perfetta. Fondamentale iniziare l'anno così, le nuove hanno fatto bene..."

15 gennaio 2018 16:03

Fattori e Cincotta: "Un 2017 bellissimo, ma ora ritroviamo la garra. Niente alibi nel 2018..."

12 gennaio 2018 16:54

Fattori: "Il pareggio ci va stretto. La palla non vuole entrare, meno male c'è la sosta..."

16 dicembre 2017 20:01

Fattori: "Fa male perdere contro la Juve, loro più ciniche. Non possiamo continuare così, siamo campioni"

09 dicembre 2017 15:23

Fattori: ''Simeone verrà fuori col tempo. Tanti giocatori nuovi, difficile assemblarli. La viola non sta deludendo...''

13 novembre 2017 15:46

Fattori: "I Della Valle sono importantissimi per la Fiorentina e non venderanno la società"

23 ottobre 2017 13:15

Fattori: ''Abbiamo meritato tutto, risultato storico per la Fiorentina. Brave soprattutto perché...''

12 ottobre 2017 11:52

Fattori: "Scudetto meritato, lo sogno da agosto. Lo dedico a..."

06 maggio 2017 17:18

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