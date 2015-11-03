Notizie Fattori Fiorentina

Fattori: “Nonostante gli ottimi risultati non ripartirei da Vanoli, sarebbe dura per la Fiorentina”
27 aprile 2026 23:33
Fattori su Vanoli: "Vorrei spiegargli che non siamo nel settore giovanile in cui è obbligatorio cambiare"
09 febbraio 2026 21:49
Fattori: "Mandragora è il miglior calciatore che abbiamo e la Fiorentina vuole cederlo"
02 gennaio 2026 17:36
Fattori: "Dzeko ha sbagliato nel modo in cui ha espresso il concetto, la società non esiste"
28 novembre 2025 21:32
Fattori: "Mandragora nonostante il gol ha perso troppo tempo. Punto importante con la Juventus"
24 novembre 2025 20:54
Fattori: "Vanoli e Spalletti non decideranno Fiorentina-Juve. A Firenze sfida meno sentita degli scorsi anni"
18 novembre 2025 16:38
Fattori: "Se in 27 partite la Fiorentina non fa 5 punti in più del Pisa o 6 in più del Lecce è giusto retrocedere"
17 novembre 2025 17:52
Sauro Fattori: "Kean e Piccoli devono fare gol, niente scuse. Vanoli prenda delle decisioni senza paura"
07 novembre 2025 22:42
Fattori è schietto: "Non vedo futuro con Pioli. Dice che si gioca bene, ma non vinci mai"
27 ottobre 2025 18:51
Fattori: “La Fiorentina deve puntare almeno alla semifinale di Conference League, Piccoli pensa troppo”
24 ottobre 2025 19:20
Fattori duro su Gud: "E' l'unico che non la prende mai e non è colpa sua, non lo farei giocare"
13 ottobre 2025 19:02
Fattori pungente: "Pioli è il problema della Fiorentina. Nelle prossime settimane potrebbe dimettersi"
01 ottobre 2025 16:40
Fattori fiducioso:" Il Como è una bella squadra ma non è certo il Real Madrid, se la Fiorentina facesse il suo non ci sarebbe partita"
20 settembre 2025 19:29
Fattori durissimo: "Pioli non ci sta capendo nulla. Pongracic centrale difensivo è un disastro inguardabile"
15 settembre 2025 22:20
Fattori: "Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più"
22 agosto 2025 22:08
Fattori: “Sohm non è più forte di Adli e Cataldi. Era meglio Bernabè, Pioli ci lavorerà”
04 agosto 2025 18:13
Fattori: "Pioli ha le idee chiare e manda messaggi alla società: serve uno a centrocampo. Sottil se ne vada"
28 luglio 2025 21:49
Fattori: "Kean non farà il vice Lukaku. Mandragora è fortissimo, non capisco perchè venderlo"
04 luglio 2025 18:39
Fattori: "Pioli un'aziendalista, cosa che serviva ora. Far meglio dell'anno scorso? Non bastano le parole
23 giugno 2025 22:00
Fattori: "Palladino ha sbagliato tutte le scelte, non ha ancora capito che Firenze non si gestisce come Monza"
13 maggio 2025 14:22
Fattori sul mistero Berardi: "Nessun club si è buttato davvero su di lui. Un motivo sicuramente ci sarà"
16 aprile 2025 17:16
Fattori: "4° posto? Milan in ritardo e la Fiorentina può approfittare. Champions premio non previsto"
27 marzo 2025 17:20
Fattori: "Quella contro il Panathinaikos sarà una partita spartiacque. La Fiorentina giocherà col 3-5-2"
13 marzo 2025 17:09
Fattori analizza: "Sbagliato esonerare ora Palladino. La società lo difenda e lui faccia la sua parte"
25 febbraio 2025 16:11
Fattori: "Gud? Fiorentina obbligata a riscattarlo. Se al Genoa dai 8 mln su 25, hai deciso di prenderlo"
19 febbraio 2025 16:33
Fattori: "Palladino ha finalmente trovato la quadra, 442 e gioco verticale"
22 ottobre 2024 23:34
Fattori: "Se Palladino perde con la Lazio è un problema, è già sotto accusa. Firenze è una piazza vera"
19 settembre 2024 16:52
"Se passi al 4-3-2-1 Bonaventura dovrebbe fare l'interno di centrocampo ed avrebbe meno lucidità"
20 novembre 2023 15:23
Mattia Martini, il manager più ambito nel calcio femminile col viola nel cuore
15 settembre 2020 13:24
Fattori: "Chiesa si impegna al massimo, i prossimi anni ci diranno che giocatore sarà"
05 febbraio 2018 20:36
Fattori: "Contro la Res Roma gara perfetta. Fondamentale iniziare l'anno così, le nuove hanno fatto bene..."
15 gennaio 2018 16:03
Fattori e Cincotta: "Un 2017 bellissimo, ma ora ritroviamo la garra. Niente alibi nel 2018..."
12 gennaio 2018 16:54
Fattori: "Il pareggio ci va stretto. La palla non vuole entrare, meno male c'è la sosta..."
16 dicembre 2017 20:01
Fattori: "Fa male perdere contro la Juve, loro più ciniche. Non possiamo continuare così, siamo campioni"
09 dicembre 2017 15:23
Fattori: ''Simeone verrà fuori col tempo. Tanti giocatori nuovi, difficile assemblarli. La viola non sta deludendo...''
13 novembre 2017 15:46
Fattori: "I Della Valle sono importantissimi per la Fiorentina e non venderanno la società"
23 ottobre 2017 13:15
Fattori: ''Abbiamo meritato tutto, risultato storico per la Fiorentina. Brave soprattutto perché...''
12 ottobre 2017 11:52
Fattori: "Scudetto meritato, lo sogno da agosto. Lo dedico a..."
06 maggio 2017 17:18
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