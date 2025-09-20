Fattori fiducioso:” Il Como è una bella squadra ma non è certo il Real Madrid, se la Fiorentina facesse il suo non ci sarebbe partita”

Intervistato ai microfoni di Lady Radio, l’ex centrocampista viola Sauro Fattori ha parlato alla vigilia di un match delicato per la Fiorentina che domani ospiterà il Como alle ore 18:00.



Queste le impressioni di Fattori sulla squadra di Fabregas:

“Il Como è una bella squadra, ma non è certo il Real Madrid, anzi: contro il Genoa ho visto molto nervosismo negli uomini di Fabregas, non giocano benissimo al momento, forse per la pressione dei nuovi obiettivi. Comunque, se la Fiorentina facesse il suo, secondo me non ci sarebbe partita: a maggior ragione è il momento di cambiare passo”.

Sulla formazione:

“Penso che Comuzzo e Fagioli rimarranno in panchina: sono due ottimi calciatori ma in questo momento in campo ci deve stare chi è più in forma, sia da un punto di vista fisico che mentale.”

Nico Paz?

“Non sarà facile da marcare, perché ha ottime doti offensive ma è un centrocampista. Ma il discorso è il solito: non dobbiamo avere paura di loro, sarà il Como a dover guardare la Fiorentina e non viceversa”.