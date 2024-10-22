Fattori: "Palladino ha finalmente trovato la quadra, 442 e gioco verticale"

L'ex giocatore ed allenatore viola ha commentato positivamente la svolta tattica di Palladino ed i risultati positivi che ne sono conseguiti

L'ex attaccante viola ed ex allenatore della Fiorentina Femminile, Sauro Fattori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Toscana TV sulla situazione in casa viola :

“Occorre calma, dopo questa vittoria adesso siamo da Champions, ma se con la Roma perdiamo pensiamo di essere tornati quelli di prima. La Fiorentina è senza dubbio una buona squadra che può giocarsela con le romane, non con l’Atalanta che invece vedo superiore. Palladino ha impiegato un pò di tempo ma adesso ha trovato la quadra con il 4-4-2 e giocando in verticale".

"A Lecce c’erano 10 giocatori nuovi in campo rispetto alla scorsa stagione. La società viola ha messo a posto la squadra il 30 e 31 agosto, era stata molto criticata e probabilmente anche in maniera giusta ma i dirigenti si sono mossi molto bene comprando giocatori importanti"

"La rosa è vasta, servono alternative alle squadre che vogliono ambire a qualcosa di importante. Attenzione, alternative e non riserve, se si vuole essere competitivi non si può parlare di titolari e riserve.

Speciale risponde a Trevisani: “Esagerate le sue parole su Ranieri, eccesso di personaggismo”

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