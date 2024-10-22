Speciale risponde a Trevisani: "Esagerate le sue parole su Ranieri, eccesso di personaggismo"

Al conduttore de LA7 non è andato giù il commento di Trevisani sull'episodio che ha visto coinvolto a Lecce il capitano viola Luca Ranieri

Attraverso il proprio profilo X, il giornalista e tifoso della Fiorentina Luca Speciale ha criticato apertamente il commento di Trevisani sull'episodio della gomitata di Ranieri a Krstovic:

“Ranieri ha sbagliato. A volte esagera. Eccesso di agonismo, temperamento, età, istinto. Dopotutto è calcio, diversamente giocherebbe a scacchi. Ma c’è anche chi per eccesso di “personaggismo” esagera con le parole, esternando quelle che per ruolo e imparzialità dovrebbe “internare” o meglio calibrare. Perché sono convinto che le sceglierebbe con cura e timorato rispetto dovesse mai (Dio non voglia) criticare il capitano della Juve o dell’Inter o della sua amata Roma”

Minotti promuove Comuzzo: “Patrimonio inestimabile, è già il titolare della difesa viola”

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