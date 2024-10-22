Minotti promuove Comuzzo: "Patrimonio inestimabile, è già il titolare della difesa viola"

L'ex difensore del Parma ed ora commentatore per SKY ha elogiato le prestazioni del giovane difensore viola

A Lady Radio ha parlato l'ex difensore del Parma e commentatore di SKY Lorenzo Minotti che ha commentato la vittoria di Lecce di domenica: "Contro il Lecce abbiamo visto un'ottima Fiorentina che ha messo subito in chiaro la direzione della partita. Giocando così tanto, è importante chiudere in fretta le gare per riuscire a risparmiare energie fisiche e mentali. Palladino deve abituarsi ad allenare pochissimo i giocatori perché non ha tempo per preparare nulla, ha il vantaggio di avere tante alternative e le deve sfruttare tutte nel modo migliore in base alle loro caratteristiche."

Su Comuzzo: "Giocatore dal futuro roseo che ha fatto vedere di non avere paura delle responsabilità, è stato messo in campo e ha mostrato grandi qualità. Può rappresentare la Fiorentina per tanti anni ed è già un titolare".

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