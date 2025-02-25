Fattori analizza: "Sbagliato esonerare ora Palladino. La società lo difenda e lui faccia la sua parte"

L'ex attaccante viola, Sauro Fattori, è intervenuto ai microfoni di ToscanaTv, dove ha parlato del momento negativo vissuto dalla Fiorentina di Palladino e sulle possibili soluzioni per invertire la r...

L'ex attaccante viola, Sauro Fattori, è intervenuto ai microfoni di ToscanaTv, dove ha parlato del momento negativo vissuto dalla Fiorentina di Palladino e sulle possibili soluzioni per invertire la rotta. Queste le sue parole:

"Cambiare allenatore in questo momento della stagione sarebbe una mossa sbagliata. La Fiorentina sta sciupando troppe occasioni; un allenatore deve essere in grado di analizzare la partita e comprendere cosa i giocatori possono offrire in quel momento. Contro il Verona, la squadra non ha mai dato l'impressione di poter sbloccare il risultato. Se una partita finisce 0-0, bisogna accettarlo, perché il tifoso, a ragione, si lamenta. La società dovrebbe difendere Palladino, ma ora tocca a lui fare la sua parte per non perdere autorevolezza. Spero che Commisso intervenga per supportare il tecnico, perché sarebbe un bel messaggio anche per la squadra. Ora c'è il Lecce, seguito dalla Conference, che sta diventando sempre più cruciale. Con poche partite, si potrebbe ritrovarsi in fondo a una competizione europea".