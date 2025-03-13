Fattori: "Quella contro il Panathinaikos sarà una partita spartiacque. La Fiorentina giocherà col 3-5-2"

L'ex calciatore e tecnico, Sauro Fattori, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei prossimi impegni della Fiorentina, chiamata ad affrontare il Panathinaikos in Conference League e poi...

L'ex calciatore e tecnico, Sauro Fattori, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei prossimi impegni della Fiorentina, chiamata ad affrontare il Panathinaikos in Conference League e poi la Juventus in campionato. Queste le sue parole:

"Quella contro il Panathinaikos è una partita spartiacque. Arrivi alla Juve bene se passi, altrimenti è un problema, vedendo il momento. C'è molta contestazione, per la prima volta non si parla della Juve ma di questa partita, per questo è determinante. Sono convinto che sarà 3-5-2, poi in porta credo giocherà Terracciano, ma anche lì rischi".