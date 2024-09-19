Fattori: "Se Palladino perde con la Lazio è un problema, è già sotto accusa. Firenze è una piazza vera"

L'ex calciatore e tecnico della Fiorentina della femminile ha analizzato la situazione relativa alla panchina viola

L'ex calciatore ed allenatore, Sauro Fattori, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, ha parlato del prossimo impegno di campionato della Fiorentina di Palladino, che sfiderà la Lazio allo stadio Franchi. Le sue dichiarazioni:

"Partita delicata contro la Lazio, sì. Firenze è una piazza vera, hanno fatto tutti gli acquisti nel finale, poi c'è stata la Nazionale e non li ha mai avuti. E' già sotto accusa. Gudmundsson non lo ha mai avuto. Si può decidere il futuro di Palladino con la Lazio? Se perde è un problema, ma spero che ce la faccia. Poi c'è Empoli e forse è lì la partita decisiva".

Ferrari: “Incontro positivo, no all’opzione Padovani. Lavoreremo per far giocare la Fiorentina al Franchi”

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