Ferrari: "Incontro positivo, no all'opzione Padovani. Lavoreremo per far giocare la Fiorentina al Franchi"

Le parole del direttore generale della Fiorentina al termine dell'incontro tra il presidente Commisso e la sindaca Funaro

Novità importanti per quanto concerne il tema relativo allo stadio Franchi. Oggi era previsto l'incontro tra il presidente Commisso e la sindaca Funaro, al quale hanno presenziato anche la moglie Catherine e il dg Alessandro Ferrari. Proprio quest'ultimo, al termine del confronto che ha avuto luogo a Palazzo Vecchio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Incontro andato bene, la sindaca ha conosciuto Catherine e Rocco e ci siamo scambiati un paio di informazioni sul passato e sul futuro. Sostanzialmente un incontro molto positivo da dove si riparte. Non abbiamo ancora avuto nessun programma sui lavori, ci arriverà nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni ci incontreremo per andare avanti e preparare una nuova soluzione per far giocare la Fiorentina al Franchi, anche per la stagione 25/26. L'opzione Padovani per noi non è percorribile. Abbiamo avuto rassicurazioni che sia il comune che tutti quanti lavoreremo insieme per trovare la soluzione migliore, affinché la Fiorentina continui a giocare a Firenze".

Kayode ha giocato appena 99 minuti questa stagione, ma è il secondo calciatore più prezioso in rosa

https://www.labaroviola.com/kayode-ha-giocato-appena-99-minuti-questa-stagione-ma-e-il-secondo-calciatore-piu-prezioso-in-rosa/268836/