Kayode ha giocato appena 99 minuti questa stagione, ma è il secondo calciatore più prezioso in rosa

Dopo l'esplosione dello scorso anno Kayode sta vivendo un momento complicato, forse il primo della sua carriera, visto il pochissimo minutaggio in questo inizio di stagione. Il terzino viola infatti h...

Dopo l'esplosione dello scorso anno Kayode sta vivendo un momento complicato, forse il primo della sua carriera, visto il pochissimo minutaggio in questo inizio di stagione. Il terzino viola infatti ha giocato appena 99 minuti in 6 partite, chiuso di fatto da Dodò che è il calciatore che ha giocato più minuti in questo inizio di stagione. Numeri che si scontrano con il valore del calciatore il cui cartellino è valutato 25 milioni di euro ed è il secondo calciatore più prezioso in casa Fiorentina dietro Gudmundsson, nonché il terzino destro più prezioso in Serie A.

Quest'estate la Fiorentina, a detta del suo direttore sportivo ha avuto anche l'occasione di cederlo ma la sua cessione per la dirigenza viola sarebbe stata in controsenso con il Viola Park ed il progetto di crescere i giocatori in casa. Ma la realtà è che in questo momento Kayode vede poco il campo e l'unica volta che è partito titolare è stato sostituito al 45' dopo una prestazione horror contro il Puskas con due goal subiti per sue colpe. Mentre in Serie A ha giocato solo 17 minuti contro il Parma da braccetto destro alla prima giornata.

La sensazione è che per Palladino la tecnica e il dribbling di Dodò sulla fascia siano fondamentali e che non ritenga ancora Kayode pronto per fare il braccetto nella difesa a 3, il rischio è quello che il calciatore possa svalutarsi e interrompere il percorso di crescita che sembrava in netta ascesa nello scorso anno, speriamo che la scelta di tenerlo non sia stata una scelta sbagliata da parte della Fiorentina

BANDECCHI SU COMMISSO

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