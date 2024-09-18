Bandecchi elogia Commisso: "Ha ragione, Inter e Juve con 1 miliardo di debiti dovevano esser sbattute fuori"

Il sindaco di Terni Bandecchi ha citato le parole del presidente viola Rocco Commisso a proposito dei debiti che si accumulano nel calcio

Come riportato da Ternananews.it l'ex presidente della Ternana ed attuale sindaco di Terni Stefano Bandecchi rilasciando alcune dichiarazioni a proposito di un possibile ulteriore cambio di proprietà alla guida della squadra rossoverde, ha citato le ultime dichiarazioni del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso sugli ingenti debiti accumulati soprattutto dalle Big della Serie A:

"Guida (proprietario della Ternana ndr) ha capito finalmente che il calcio è solo un posto dove si buttano soldi e la Ternana non può permettersi 1 miliardo di debiti, perché Inter e Juventus hanno più di un miliardo di debiti e ha ragione il presidente della Fiorentina quando dice che dovevano essere buttati fuori dal campionato"

Esami per Castellanos: edema da sovraccarico muscolare all’adduttore. In dubbio per la Fiorentina

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