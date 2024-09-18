Esami per Castellanos: edema da sovraccarico muscolare all'adduttore. In dubbio per la Fiorentina

Sospiro di sollievo in casa Lazio: non c'è lesione muscolare per Taty Castellanos. Pochi minuti fa è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante argentino dopo l'infortunio muscola...

Sospiro di sollievo in casa Lazio: non c'è lesione muscolare per Taty Castellanos. Pochi minuti fa è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante argentino dopo l'infortunio muscolare rimediato contro l'Hellas Verona. Di seguito il comunicato: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.

Tali accertamenti hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero".

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