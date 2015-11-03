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Notizie Castellanos Fiorentina

Lazio senza attaccanti contro la Fiorentina? Castellanos ceduto al West Ham per 30 milioni

02 gennaio 2026 11:28

Da Roma: Baroni non rischierà Castellanos. Ancora assente Gigot, debutto rimandato per il difensore

20 settembre 2024 14:10

Corriere dello Sport: "Castellanos out 7-10 giorni, salterà la Fiorentina e la prima in Europa"

19 settembre 2024 13:17

Esami per Castellanos: edema da sovraccarico muscolare all'adduttore. In dubbio per la Fiorentina

18 settembre 2024 21:00

Castellanos out con la Fiorentina? La Lazio vuole risparmiarlo dopo l'infortunio contro il Verona

18 settembre 2024 18:29

Lazio in ansia per Castellanos, Baroni: "Ha sentito qualcosa, spero non sia nulla di importante"

17 settembre 2024 18:46

Dott. Lazio: "Castellanos? Fastidio all'adduttore sinistro. Uscito per precauzione, lo valuteremo"

17 settembre 2024 14:45

Infortunio per Castellanos, rischia di saltare la partita contro la Fiorentina 

17 settembre 2024 09:21

La Lazio di Baroni supera l'Hellas all'Olimpico ma perde Castellanos per un infortunio

16 settembre 2024 22:50

Juventus in finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Atalanta Fiorentina

23 aprile 2024 23:17

Tuttosport, da Castellanos a Milik passando per Origi e Milik: i nomi per sostituire Vlahovic

22 gennaio 2022 09:44

Dall'America, Castellanos vuole l'Europa: c'è la Fiorentina su di lui, servono 15 milioni

03 gennaio 2022 08:44

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