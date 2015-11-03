Notizie Castellanos Fiorentina

Lazio senza attaccanti contro la Fiorentina? Castellanos ceduto al West Ham per 30 milioni
02 gennaio 2026 11:28
Da Roma: Baroni non rischierà Castellanos. Ancora assente Gigot, debutto rimandato per il difensore
20 settembre 2024 14:10
Corriere dello Sport: "Castellanos out 7-10 giorni, salterà la Fiorentina e la prima in Europa"
19 settembre 2024 13:17
Esami per Castellanos: edema da sovraccarico muscolare all'adduttore. In dubbio per la Fiorentina
18 settembre 2024 21:00
Castellanos out con la Fiorentina? La Lazio vuole risparmiarlo dopo l'infortunio contro il Verona
18 settembre 2024 18:29
Lazio in ansia per Castellanos, Baroni: "Ha sentito qualcosa, spero non sia nulla di importante"
17 settembre 2024 18:46
Dott. Lazio: "Castellanos? Fastidio all'adduttore sinistro. Uscito per precauzione, lo valuteremo"
17 settembre 2024 14:45
Infortunio per Castellanos, rischia di saltare la partita contro la Fiorentina
17 settembre 2024 09:21
La Lazio di Baroni supera l'Hellas all'Olimpico ma perde Castellanos per un infortunio
16 settembre 2024 22:50
Juventus in finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Atalanta Fiorentina
23 aprile 2024 23:17
Tuttosport, da Castellanos a Milik passando per Origi e Milik: i nomi per sostituire Vlahovic
22 gennaio 2022 09:44
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