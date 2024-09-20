Da Roma: Baroni non rischierà Castellanos. Ancora assente Gigot, debutto rimandato per il difensore

La Lazio si affaccia alla prima di tre trasferte importanti che la vedranno affrontare, tra campionato e coppa, Fiorentina, Dinamo Kiev e Torino. Per questo motivo Marco Baroni difficilmente deciderà...

La Lazio si affaccia alla prima di tre trasferte importanti che la vedranno affrontare, tra campionato e coppa, Fiorentina, Dinamo Kiev e Torino. Per questo motivo Marco Baroni difficilmente deciderà di rischiare il claudicante Castellanos, mentre il centrale di difesa Samuel Gigot è certo di non prendere parte al match. Il giocatore è ancora in attesa del debutto, ma lo staff medico di capitolini gli ha affidato un percorso personalizzato per permettergli di ritrovare la condizione migliore. I due centrali che giocheranno al Franchi dovrebbero dunque essere Romagnoli e Gila. A scriverlo Cittaceleste.it.

PERFETTA PARITÀ TRA PALLADINO E BARONI, TRE TESTA A TESTA CON UNA VITTORIA PER PARTE E UN PAREGGIO

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