Perfetta parità tra Palladino e Baroni, tre testa a testa con una vittoria per parte e un pareggio

Fiorentina e Lazio sarà anche una sfida nella sfida tra Palladino e Baroni, due allenatori che da poco si siedono sulle panchine di Serie A e quest'anno chiamati entrambi al salto di qualità. Nella lo...

Fiorentina e Lazio sarà anche una sfida nella sfida tra Palladino e Baroni, due allenatori che da poco si siedono sulle panchine di Serie A e quest'anno chiamati entrambi al salto di qualità. Nella loro giovane carriera si sono incrociati 3 volte spartendosi perfettamente la posta in palio con una vittoria a testa e un pareggio.

La vittoria di Baroni è arrivata alla penultima giornata della Serie A 22/23 grazie ad un rigore di Colombo in pieno recupero, vittoria che è stata pesantissima perché nonostante il Monza fosse ampiamente salvo quella vittoria è valsa al Lecce di Baroni la matematica salvezza. Mentre nella passata stagione Baroni era seduto sulla panchina del Verona e non è mai riuscito a strappare la vittoria a Palladino, infatti il tecnico viola si era imposto per 3-1 a Verona mentre a Monza è andato in scena uno scialbo 0-0.

Vedremo dunque se Fiorentina-Lazio sbilancerà il confronto dalla parte di uno dei due, che per adesso rimane in perfetto equilibrio

CONTESTAZIONE A ROMA

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