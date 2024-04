Juventus in finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Atalanta Fiorentina

La Juventus è stata sconfitta 2-1 dalla Lazio all’Olimpico nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, ma ha strappato comunque il pass per la qualificazione alla finale. Decisiva la rete di Milik, dopo che la doppietta di Castellanos aveva messo i brividi ai bianconeri. Una doccia fredda per la formazione di Tudor protagonista di un’ottima gara che aveva permesso di accarezzare il sogno della ripresa. E invece sarà la Juventus a giocare il 15 maggio all’Olimpico contro una tra Fiorentina e Atalanta.

La Lazio ha riaperto il discorso qualificazione subito grazie ad un colpo di testa vincente di Castellanos, bravo a sovrastare Alex Sandro. Juventus troppo timida in avvio e costretta poi ad alzare il baricentro per provare a non prestare il fianco ai biancocelesti. Sono arrivate due occasioni così con Bremer e Vlahovic: importante in particolare quella del serbo disinnescata da Mandas. Bravissimo anche Perin nel finale del primo tempo a dire no al possibile 2-0 di Castellanos, ritrovatosi tutto solo davanti al portiere.

Il Taty però si è rifatto nella ripresa, per gentile concessione della troppo leggera coppia brasiliana formata da Danilo e Bremer. Rasoterra vincente dell’argentino e 2-0 per rimettere tutto in parità con la gara d’andata. Le cose si sono messe malissimo per la Juventus, che però poi ha trovato con i due neoentrati Weah e Milik l’azione del gol della qualificazione: cross del primo e deviazione vincente del secondo per l’1-2 pesantissimo.

Lo riporta fanpage.it

Tifosi belgi in rivolta, troppi 700 euro per la trasferta a Firenze senza pernottamento!