Lazio senza attaccanti contro la Fiorentina? Castellanos ceduto al West Ham per 30 milioni

El Taty Valentin Castellanos è pronto a trasferirsi in Premier League. Come riportato da Matteo Moretto e da tuttomercatoweb a inizio settimana il West Ham e la Lazio hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’argentino in Inghilterra. La fumata bianca è arrivata a quota 29 milioni, dei quali il 10% è destinato ai New York City che avevano una percentuale sulla futura rivendita stabilita all’epoca del trasferimento dell’argentino alla Lazio.

La chiusura della trattativa sembra solo una formalità, tanto che il giocatore non dovrebbe più essere a disposizione di Maurizio Sarri già a partire dalla sfida di domenica contro il Napoli. Castellanos dal canto suo ha accettato l’offerta del West Ham e firmerà nelle prossime ore un contratto con il club inglese di 4 anni.

La partenza di Castellanos dovrebbe permettere alla Lazio di tornare sul mercato alla ricerca di rinforzi. Sarri ha chiesto alla società di provare a strappare Raspadori all’Atletico Madrid, ma la concorrenza per l’ex Napoli è agguerrita e comprende anche la Roma, più avanti nella trattativa con i Colchoneros e a un passo dalla chiusura. Operazione, quindi, molto complicata per i biancocelesti. Nel frattempo nel ruolo di centravanti la Lazio potrà contare su Noslin. Lo scrive Sportmediaset