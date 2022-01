Dall’America, Castellanos vuole l’Europa: c’è la Fiorentina su di lui, servono 15 milioni

Valentin Castellanos è stato uno dei maggiori protagonisti del titolo di MLS conquistato dal New York FC; adesso per l’attaccante argentino classe ’98 si potrebbero riaprire le strade che portano all’Europa. Su Castellanos ci sarebbe il forte interesse del Palmeiras, che avrebbe già offerto 12,5 milioni di dollari a fronte di una richiesta di 15 milioni fatta dal club newyorkese. Il calciatore sembra però interessato a tentare l’esperienza nel vecchio continente e anche dall’Europa l’interesse per lui non manca. I media americani riportano infatti un interesse di Olympique Marsiglia, Feyenoord, West Ham, Cagliari ma anche Fiorentina. Lo scrive TyC Sports.

LEGGI ANCHE, BONAVENTURA RIVELA IL SOPRANNOME CHE HA KOKORIN NELLO SPOGLIATOIO VIOLA, IL RUSSO È IL “BOMBER”