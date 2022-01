Tuttosport, da Castellanos a Milik passando per Origi e Milik: i nomi per sostituire Vlahovic

Nel caso in cui Dusan Vlahovic dovesse essere ceduto adesso, Piatek non potrebbe reggere da solo il peso dell’attacco fino al termine della stagione. La Fiorentina corre per l’Europa, è approdata ai quarti di Coppa Italia e il gioco di Italiano è dispendioso. Servono quindi continue forze fresche e ricambi pronti e funzionali.

Sostituire Vlahovic è impresa ardua, in ogni caso sull’agenda viola risultano annotati diversi nomi. Come lo spagnolo Toni Martinez, 24 anni, già seguito prima di Piatek (servono 20 milioni). Come l’argentino Taty Castellanos, classe ’98 stella del New York City. Altro profilo è quello di Origi, 26 anni, del Liverpool con il contratto in scadenza. Nel gruppo di giocatori figura anche Milik. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, BONAVENTURA, LA FIORENTINA HA ESERCITATO L’OPZIONE PER IL 2023, MA PUNTA A RINNOVO FINO AL 2024