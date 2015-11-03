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Notizie Origi Fiorentina

Commisso vuole accontentare Palladino. Con Djuric come vice Kean spunta la pista Origi

19 novembre 2024 21:58

Dall’Inghilterra, la Fiorentina vuole Origi. Da battere la concorrenza di Atalanta e Burnley

30 gennaio 2022 18:43

Tuttosport, da Castellanos a Milik passando per Origi e Milik: i nomi per sostituire Vlahovic

22 gennaio 2022 09:44

Cor. Sport, prende corpo l'ipotesi Origi per la Fiorentina. Gli piacerebbe una nuova esperienza

04 novembre 2021 14:19

Cor. Sport, la Fiorentina cerca il grande colpo estero. Fari su Cabral del Basilea e Origi del Liverpool

02 novembre 2021 14:01

Marchetti: "Attaccante? Difficile andare a Firenze sapendo di Vlahovic. Salvo occasioni, non arriverà nessuno"

31 agosto 2021 14:21

Corriere dello Sport, Caicedo-Pavoletti i nomi per l'attacco. All'estero occhi su Origi

27 dicembre 2020 11:11

Repubblica, la Fiorentina può prendere il centravanti dalla Premier, occhi su Origi del Liverpool

21 dicembre 2020 13:09

Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo

21 dicembre 2020 09:27

Lo Monaco: "Il Papu Gomez starebbe bene alla Fiorentina. In attacco..."

18 dicembre 2020 20:47

Champions League, Liverpool la prima finalista. Barcellona ko 4-0. Serata memorabile ad Anfield

08 maggio 2019 00:16

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