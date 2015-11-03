Notizie Origi Fiorentina

Commisso vuole accontentare Palladino. Con Djuric come vice Kean spunta la pista Origi
19 novembre 2024 21:58
Dall’Inghilterra, la Fiorentina vuole Origi. Da battere la concorrenza di Atalanta e Burnley
30 gennaio 2022 18:43
Tuttosport, da Castellanos a Milik passando per Origi e Milik: i nomi per sostituire Vlahovic
22 gennaio 2022 09:44
Cor. Sport, prende corpo l'ipotesi Origi per la Fiorentina. Gli piacerebbe una nuova esperienza
04 novembre 2021 14:19
Cor. Sport, la Fiorentina cerca il grande colpo estero. Fari su Cabral del Basilea e Origi del Liverpool
02 novembre 2021 14:01
Marchetti: "Attaccante? Difficile andare a Firenze sapendo di Vlahovic. Salvo occasioni, non arriverà nessuno"
31 agosto 2021 14:21
Corriere dello Sport, Caicedo-Pavoletti i nomi per l'attacco. All'estero occhi su Origi
27 dicembre 2020 11:11
Repubblica, la Fiorentina può prendere il centravanti dalla Premier, occhi su Origi del Liverpool
21 dicembre 2020 13:09
Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo
21 dicembre 2020 09:27
Lo Monaco: "Il Papu Gomez starebbe bene alla Fiorentina. In attacco..."
18 dicembre 2020 20:47
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