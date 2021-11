Come riportato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, i nomi ormai sono gli stessi per il nuovo attaccante della Fiorentina: da Belotti a Borja Mayoral, ma nelle ultime ore il nome di Origi si sta facendo strada tra i vari papabili sostituti. L’attaccante del Liverpool non riesce ad affermarsi in maniera importante alla corte di Klopp e l’idea di una nuova esperienza viene tutt’altro che scartata. Vedremo se sarà lui il prescelto per ricevere l’eredità di Vlahovic.