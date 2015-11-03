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Notizie Klopp Fiorentina

Sentite Klopp sul suo futuro: "Io alla Roma? Tutte stronzate. Non allenerò ancora molto"

24 maggio 2025 16:02

L'agente di Klopp spegne l'entusiasmo di Roma "Le voci sulla panchina dei giallorossi non sono vere"

20 maggio 2025 10:20

Dalla Premier, arbitro Coote sospeso fino al 2026: offese a Klopp e sospetta assunzione di stupefacenti

28 febbraio 2025 17:03

Trevisani incorona Italiano: "Lo paragonai a Klopp e lo ribadisco ancora. Bravissimo a credere in Cabral"

06 aprile 2023 14:40

Klopp chiude definitivamente ad Amrabat: "Abbiamo già preso Gakpo, il calcio non è Monopoly"

02 gennaio 2023 23:13

Di Marzio: "Fiorentina penserà di vendere Amrabat solo per 45 milioni. Lo vogliono Klopp e De Zerbi"

15 dicembre 2022 20:15

Dall'Inghilterra: "Agente Amrabat ha incontrato Klopp, a breve il Liverpool parlerà con la Fiorentina"

14 dicembre 2022 12:02

La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso

08 dicembre 2022 13:16

Sabatini la dice grossa: "Pioli alla Fiorentina ha raggiunto gli stessi risultati di Italiano"

16 maggio 2022 10:50

Klopp demolisce il catenaccio di Conte: "Il suo calcio non mi piace, non a caso è quinto in classifica"

08 maggio 2022 13:56

Vincenzo Italiano: se giocare bene e vincere diventano la stessa cosa la strada è quella giusta

18 aprile 2022 11:53

Capello: "Siamo il paese del passaggio indietro al portiere, imitiamo Blessin che è più avanti di Klopp"

25 marzo 2022 20:03

Bucciantini: "La Fiorentina di Italiano mi ricorda il Borussia Dortmund di Klopp, nessuno attacca cosi"

19 gennaio 2022 19:33

Cor. Sport, prende corpo l'ipotesi Origi per la Fiorentina. Gli piacerebbe una nuova esperienza

04 novembre 2021 14:19

Vlahovic, Liverpool vigile partita la caccia al centravanti: Klopp in passato voleva Chiesa

08 ottobre 2021 09:36

Klopp pronto a dimettersi da allenatore del Liverpool se partecipa alla Superlega

19 aprile 2021 19:51

Liverpool e Manchester City vogliono Vlahovic, primi sondaggi per l'attaccante della Fiorentina

09 aprile 2021 16:58

"Montella non mi piace, Chiesa segue anche i soldi. Commisso prenda Klopp, a fine stagione..."

13 novembre 2019 00:32

Montella: "Obiettivo? Per arrivare al lampione bisogna puntare alla luna. Vorrei conoscere Klopp, è il mio mito"

11 settembre 2019 13:27

Champions League, Liverpool la prima finalista. Barcellona ko 4-0. Serata memorabile ad Anfield

08 maggio 2019 00:16

Berizzo rivela di avere il cancro durante l'intervallo, nella ripresa il Siviglia rimonta tre reti al Liverpool...

22 novembre 2017 14:19

Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"

21 novembre 2017 19:32

La Fiorentina contatta Lazar Markovic del Liverpool: Klopp non ci crede, ma i Reds vogliono 18 milioni...

26 luglio 2017 15:27

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