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Di Marzio: "Fiorentina penserà di vendere Amrabat solo per 45 milioni. Lo vogliono Klopp e De Zerbi"

Tutti parlano di Amrabat, Gianluca Di Marzio ha detto le ultime riguardo il centrocampista della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 20:15
Di Marzio: "Fiorentina penserà di vendere Amrabat solo per 45 milioni. Lo vogliono Klopp e De Zerbi" -
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Grande protagonista del mondiale in Qatar, adesso tutti parlano di Sofyan Amrabat, ha detto la sua opinione anche Gianluca Di Marzio, queste le sue parole a Soccer News

“L’entourage di Amrabat vede in lui qualcosa di grande. Klopp vuole prendere un nuovo centrocampista centrale. Ci sono stati dei discorsi, ma ancora non sono arrivate offerte ufficiali. Un altro club inglese che vorrebbe provare il colpo è il Brighton di De Zerbi, ma la Fiorentina non vuole venderlo. È lui la grande scommessa di Commisso, che l'ha portato a Firenze. Se il suo prezzo prima era di 20 milioni, ora va dai 40 ai 45 milioni. Se si arriverà a queste cifre, i viola potranno pensare alla cessione”.

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