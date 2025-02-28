Dalla Premier, arbitro Coote sospeso fino al 2026: offese a Klopp e sospetta assunzione di stupefacenti

L'arbitro inglese David Coote è stato squalificato dalla UEFA fino al 30 giugno 2026. La sanzione arriva dopo che a dicembre la Federcalcio inglese lo ha sospeso per commenti offensivi su Jurgen Klopp...

L'arbitro inglese David Coote è stato squalificato dalla UEFA fino al 30 giugno 2026. La sanzione arriva dopo che a dicembre la Federcalcio inglese lo ha sospeso per commenti offensivi su Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool. Ad incriminarlo un video, poi pubblicato online, in cui offendeva il tecnico in presenza degli amici. Inoltre, la UEFA ha avviato un'indagine su un altro video che sembrava mostrarlo mentre sniffava polvere bianca durante il campionato europeo dello scorso anno.