Notizie Premier League Fiorentina

Turnover, rimonta e vittoria per il Crystal Palace che ribalta il Newcastle, doppietta per Mateta
12 aprile 2026 18:17
Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico
09 aprile 2026 23:34
"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"
07 aprile 2026 22:40
TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate
01 marzo 2026 00:08
Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo
23 agosto 2025 22:38
Nazione: "Il Leeds piomba su Sottil. Torino e Sassuolo su Ikoné. Zero voci su Brekalo"
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Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"
18 luglio 2025 00:36
Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga
18 giugno 2025 23:35
Dal Marocco rilanciano: "Richardson richiesto in Premier League, la Fiorentina chiede 10 milioni"
13 giugno 2025 22:17
Pradè: "Futuro di Kean? C'è la clausola e la decisione spetta a lui, 52 milioni non sono pochi"
27 maggio 2025 23:17
Tuttosport titola: "Occhi della Premier su Nico, l'ex viola può lasciare Torino dopo un'annata deludente"
30 aprile 2025 14:24
Il Liverpool vince la Premier ma Chiesa rischia di non prendere la medaglia, non ha 5 presenze
28 aprile 2025 12:45
Kayode al debutto da titolare in Premier: l’ex Fiorentina scende in campo dal 1' minuto con il Brentford
19 aprile 2025 17:06
Sentite la Gazzetta: "Tutti pazzi per Comuzzo. Juve, Milan, Napoli e Premier vogliono il difensore viola"
10 aprile 2025 17:15
De Gea: "Con la Fiorentina un colpo di fulmine. Marcos Alonso mi ha convinto le sue parole"
19 marzo 2025 20:43
Milenkovic ancora a segno, l'ex viola è una delle sorprese più belle della Premier League di questa stagione
15 marzo 2025 18:58
Dalla Premier, arbitro Coote sospeso fino al 2026: offese a Klopp e sospetta assunzione di stupefacenti
28 febbraio 2025 17:03
Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta
24 febbraio 2025 12:07
Cm.com scrive: "Sirene dalla Premier per Kean, ma la permanenza alla Fiorentina non è da escludere"
09 febbraio 2025 11:49
Pongracic colleziona un'altra panchina, mentre Milenkovic brilla ancora con il Forest
19 gennaio 2025 23:35
Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"
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Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"
18 gennaio 2025 00:11
Corriere dello Sport: “Kayode può lasciare la Fiorentina, Serie A e Premier su di lui ma manca un’offerta convincente”
08 gennaio 2025 08:32
Dal Brasile: Luiz Henrique vuole subito l'Europea, il presidente del Botafogo spera in 60 milioni dalla Premier
03 gennaio 2025 20:09
Dall'Inghilterra: Calvert-Lewin potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio
28 dicembre 2024 23:45
Pedullà: "La Fiorentina lavora all'uscita di Kayode, su di lui Brentford e Brighton"
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Già finita l'avventura di Chiesa in Inghilterra? Il Liverpool apre al prestito, l'Inter ci pensa per gennaio
17 novembre 2024 18:59
Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa
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Corriere dello Sport: "Kayode ha giocato poco, Liverpool alla finestra. La Fiorentina chiede 30 milioni"
14 ottobre 2024 11:27
Uno scandalo scuote l'Inghilterra, una stella della Premier League accusata di stupro. Pagata cauzione
13 ottobre 2024 22:40
Il report FIFA sulla sessione di mercato estiva: Italia 2° con 747 mln di euro, medaglia d'oro Inghilterra
03 settembre 2024 16:23
Milenkovic fa il suo esordio in Premier: l'ex Fiorentina in campo dal 1', affronta il Southampton
24 agosto 2024 16:57
Cm.com rivela: "La Roma ha rifiutato un'offerta della Fiorentina da 12 milioni per Bove, adesso lo vogliono in Premier"
10 agosto 2024 11:43
Corriere dello Sport: "Tutti pazzi per Kayode, la Fiorentina non tratta per meno di 30 milioni"
25 luglio 2024 10:49
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29 giugno 2024 09:17
Mentre molti tentano inutilmente di sfatarne il mito, Guardiola conquista il 38° titolo
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In Premier League vicina svolta clamorosa, il 6 Giugno i club possono abolire il VAR!
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Tonali tornerà a giocare a fine agosto. La Football Association ha deciso di non prolungare la sanzione
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Scandalo in Premier League arrestati due calciatori 19enni per stupro, l'arresto è avvenuto a Londra nord
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Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato
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Nazione: "Castrovilli-Fiorentina il rinnovo non arriva ma lo strappo non serve. Premier alla finestra"
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Ceccarini rivela: "Un club di Premier League su Castrovilli ma nessuna trattativa. Rinnovo fermo"
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Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”
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Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"
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Juric si sfoga: "Calcio italiano di basso livello, giocatori normali di Premier qui passano per fenomeni"
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Se Abramovich non vende il Chelsea entro 3 mesi sarà fallimento, Nike annulla accorda da 1 miliardo
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Ha vinto chi ha fatto il furbo. I giocatori non mandati in nazionale giocano regolarmente in Premier
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Lorenzo Amoruso:"Ai giovani attuali manca la fame, la cattiveria. Ai nostri tempi venivano fuori più talenti"
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Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.
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Clamoroso United, Josè Mourinho si è dimesso da allenatore. Il comunicato del club
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Fabrizio Bertuzzi su Milenkovic: "Rimango stupito dalla sua forza e freddezza. Credo finira' in Premier.."
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Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"
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Rebic vicinissimo alla cessione in Premier League. Nelle casse della Fiorentina 4,5 milioni di euro
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