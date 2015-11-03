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Notizie Premier League Fiorentina

Turnover, rimonta e vittoria per il Crystal Palace che ribalta il Newcastle, doppietta per Mateta

12 aprile 2026 18:17

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico

09 aprile 2026 23:34

"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"

07 aprile 2026 22:40

TMW scrive: Fagioli stuzzica la Premier, sondaggi di Newcastle e Tottenham per l'estate

01 marzo 2026 00:08

Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo

23 agosto 2025 22:38

Nazione: "Il Leeds piomba su Sottil. Torino e Sassuolo su Ikoné. Zero voci su Brekalo"

30 luglio 2025 11:52

Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"

18 luglio 2025 00:36

Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga

18 giugno 2025 23:35

Dal Marocco rilanciano: "Richardson richiesto in Premier League, la Fiorentina chiede 10 milioni"

13 giugno 2025 22:17

Pradè: "Futuro di Kean? C'è la clausola e la decisione spetta a lui, 52 milioni non sono pochi"

27 maggio 2025 23:17

Tuttosport titola: "Occhi della Premier su Nico, l'ex viola può lasciare Torino dopo un'annata deludente"

30 aprile 2025 14:24

Il Liverpool vince la Premier ma Chiesa rischia di non prendere la medaglia, non ha 5 presenze

28 aprile 2025 12:45

Kayode al debutto da titolare in Premier: l’ex Fiorentina scende in campo dal 1' minuto con il Brentford

19 aprile 2025 17:06

Sentite la Gazzetta: "Tutti pazzi per Comuzzo. Juve, Milan, Napoli e Premier vogliono il difensore viola"

10 aprile 2025 17:15

De Gea: "Con la Fiorentina un colpo di fulmine. Marcos Alonso mi ha convinto le sue parole"

19 marzo 2025 20:43

Milenkovic ancora a segno, l'ex viola è una delle sorprese più belle della Premier League di questa stagione

15 marzo 2025 18:58

Dalla Premier, arbitro Coote sospeso fino al 2026: offese a Klopp e sospetta assunzione di stupefacenti

28 febbraio 2025 17:03

Milenkovic anche bomber in Premier: gol di tacco contro il Newcastle e va vicino alla doppietta

24 febbraio 2025 12:07

Cm.com scrive: "Sirene dalla Premier per Kean, ma la permanenza alla Fiorentina non è da escludere"

09 febbraio 2025 11:49

Pongracic colleziona un'altra panchina, mentre Milenkovic brilla ancora con il Forest

19 gennaio 2025 23:35

Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"

19 gennaio 2025 17:38

Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"

18 gennaio 2025 00:11

Corriere dello Sport: “Kayode può lasciare la Fiorentina, Serie A e Premier su di lui ma manca un’offerta convincente”

08 gennaio 2025 08:32

Dal Brasile: Luiz Henrique vuole subito l'Europea, il presidente del Botafogo spera in 60 milioni dalla Premier

03 gennaio 2025 20:09

Dall'Inghilterra: Calvert-Lewin potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio

28 dicembre 2024 23:45

Pedullà: "La Fiorentina lavora all'uscita di Kayode, su di lui Brentford e Brighton"

26 dicembre 2024 23:35

Già finita l'avventura di Chiesa in Inghilterra? Il Liverpool apre al prestito, l'Inter ci pensa per gennaio

17 novembre 2024 18:59

Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa

02 novembre 2024 18:49

Corriere dello Sport: "Kayode ha giocato poco, Liverpool alla finestra. La Fiorentina chiede 30 milioni"

14 ottobre 2024 11:27

Uno scandalo scuote l'Inghilterra, una stella della Premier League accusata di stupro. Pagata cauzione

13 ottobre 2024 22:40

Il report FIFA sulla sessione di mercato estiva: Italia 2° con 747 mln di euro, medaglia d'oro Inghilterra

03 settembre 2024 16:23

Milenkovic fa il suo esordio in Premier: l'ex Fiorentina in campo dal 1', affronta il Southampton

24 agosto 2024 16:57

Cm.com rivela: "La Roma ha rifiutato un'offerta della Fiorentina da 12 milioni per Bove, adesso lo vogliono in Premier"

10 agosto 2024 11:43

Corriere dello Sport: "Tutti pazzi per Kayode, la Fiorentina non tratta per meno di 30 milioni"

25 luglio 2024 10:49

Corriere dello Sport: "La Fiorentina venderà Kayode solo per minimo 30 milioni"

29 giugno 2024 09:17

Mentre molti tentano inutilmente di sfatarne il mito, Guardiola conquista il 38° titolo

19 maggio 2024 21:41

In Premier League vicina svolta clamorosa, il 6 Giugno i club possono abolire il VAR!

15 maggio 2024 22:18

L'Aston Villa molla Zaniolo, ritorno in Turchia scontato, occasione per la Fiorentina?

03 maggio 2024 22:21

Tonali tornerà a giocare a fine agosto. La Football Association ha deciso di non prolungare la sanzione

02 maggio 2024 18:03

Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte

01 maggio 2024 22:20

TMW: "Sarri tra Torino e Premier League. Il Newcastle gli ha fatto un'offerta importante e può cedere"

30 aprile 2024 16:41

Scandalo in Premier League arrestati due calciatori 19enni per stupro, l'arresto è avvenuto a Londra nord

24 aprile 2024 11:13

Corriere dello Sport: “La Premier League prepara l’assalto per Nico Gonzalez. La Fiorentina vacillerà?"

27 marzo 2024 08:15

Dall'Inghilterra: "Chelsea e Manchester City destinati a retrocedere per violazione del Fair Play Finanziario"

20 novembre 2023 15:39

Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato

08 ottobre 2023 17:43

Nazione: "Castrovilli-Fiorentina il rinnovo non arriva ma lo strappo non serve. Premier alla finestra"

02 agosto 2023 08:11

Ceccarini rivela: "Un club di Premier League su Castrovilli ma nessuna trattativa. Rinnovo fermo"

01 agosto 2023 18:30

Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”

13 luglio 2023 15:17

TMW, Amrabat e il futuro: contro Sassuolo ultima in Serie A? Fiorentina pronta ad ascoltare offerte

02 giugno 2023 11:23

West Ham perde l'ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina

28 maggio 2023 19:53

La Premier League è sempre un passo avanti: tifosi potranno ascoltare audio tra arbitro e Var

13 maggio 2023 19:41

Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"

11 aprile 2023 21:06

Iachini: "Vlahovic ha la pubalgia, è un problema importante. Il mio futuro? Studio la Premier League"

14 marzo 2023 22:32

Manchester City come la Juventus, ma qui non c'è copertura politica. Club inglese chiedono retrocessione

10 febbraio 2023 12:27

Il Leicester vuole Nico ma è un flop in Premier League, è a soli 2 punti dall'ultimo posto in classifica

14 gennaio 2023 22:30

Antonio Conte sotto accusa, tifosi del Tottenham vogliono l'esonero: "Ci fa giocare come il Burnley"

24 ottobre 2022 15:18

Juric si sfoga: "Calcio italiano di basso livello, giocatori normali di Premier qui passano per fenomeni"

19 settembre 2022 21:47

Rissa tra Conte e Tuchel in Chelsea-Tottenham: "Si guarda in faccia quando si stringe la mano"

15 agosto 2022 01:00

Se Abramovich non vende il Chelsea entro 3 mesi sarà fallimento, Nike annulla accorda da 1 miliardo

11 marzo 2022 20:33

In Italia lo esaltavano anche quando faceva colazione, in Inghilterra gli danno 3 pagella. Flop CR7

12 febbraio 2022 22:02

Dall'Inghilterra, il Newcastle vuole offrire 100 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic

17 dicembre 2021 19:53

Dall'Inghilterra, l'Arsenal per prendere Vlahovic già a gennaio offrirà alla Fiorentina 80 milioni

08 dicembre 2021 20:27

La regola della Premier avrebbe salvato la Fiorentina su Vlahovic, clausola anti parametro zero

09 ottobre 2021 13:42

Ha vinto chi ha fatto il furbo. I giocatori non mandati in nazionale giocano regolarmente in Premier

11 settembre 2021 14:20

Lorenzo Amoruso:"Ai giovani attuali manca la fame, la cattiveria. Ai nostri tempi venivano fuori più talenti"

09 settembre 2021 13:01

Il debutto di Ronaldo in Premier non sarà visibile in Inghilterra, colpa di una regola anni 50

09 settembre 2021 10:49

Tifosi United contro la proprietà americana. Motivo? Si alla Superlega e mancato salto di qualità

03 maggio 2021 21:21

Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.

27 ottobre 2020 17:59

Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo

03 ottobre 2020 18:36

Fiorentina interessata a Moussa Wague del Barcellona. Valutazione sui 10 milioni di euro

12 settembre 2020 16:00

Accordo Fiorentina-Arsenal, ecco il contratto viola di Torreira. Stop affare per Ceballos

03 settembre 2020 14:48

Premier League, il Liverpool si laurea campione dopo 30 anni. Felici anche tanti tifosi della Fiorentina

26 giugno 2020 07:42

Dall'Inghilterra confermano, Vertonghen possibile nuovo acquisto della Fiorentina in estate. I dettagli

03 giugno 2020 19:03

Telegraph: "La Premier League riparte il 17 giugno, trovato l'accordo fra i club"

28 maggio 2020 18:08

Premier League, due nuovi positivi al Coronavirus: uno è del Bournemouth, in isolamento per 7 giorni

24 maggio 2020 18:02

Ufficiale: La Premier League ha deciso. Contratti in scadenza 30 giugno prorogati a fine campionato

14 maggio 2020 18:33

Premier League, c'è il via libera del Governo alla ripresa del campionato da giugno

11 maggio 2020 18:23

"Partite senza tifosi sicuramente per un anno ma probabilmente addirittura per i prossimi due"

06 maggio 2020 22:03

Premier League, club vogliono riprendere. Porte chiuse fino a maggio 2021? Decide il Governo

01 maggio 2020 18:17

Castrovilli, base d'asta da 40 milioni: Inter in pole ma attenzione alle mire inglesi e al Dortmund

16 marzo 2020 11:06

Si ferma anche la Premier League! I recenti casi di Coronavirus la causa. I dettagli

13 marzo 2020 13:02

Arteta: "Sono deluso. Ho fatto il test dopo che mi sono sentito male. Tornerò presto al lavoro"

13 marzo 2020 00:13

La Ligue 1 viene sospesa, la Premier League invece non si ferma. E lo fa a porte aperte

12 marzo 2020 23:58

Premier League, comunicato ufficiale dell'Arsenal: "Arteta risulta positivo al Coronavirus"

12 marzo 2020 23:54

Stampa inglese: "Tre giocatori di premier positivi al Coronavirus". In corso accertamenti sui compagni di squadra. Cosa succederà al campionato inglese?

12 marzo 2020 15:52

Premier League, rinviata Manchester City-Arsenal per il Corona Virus. Primo stop in Inghilterra

11 marzo 2020 11:19

In Inghilterra si continua a giocare a porte aperte, nessuna limitazione in Premier League. La decisione

09 marzo 2020 16:14

La Serie A copia la Premier League, dalla prossima stagione font unico per nomi e numeri di maglia

15 febbraio 2020 20:27

Corriere dello Sport, Cutrone flop in Inghilterra, vuole tornare in Italia. C'è la Fiorentina?

14 dicembre 2019 17:34

Sky: Gabbiadini-Samp, è fatta. Sfuma il passaggio in viola. Ecco cifre e formula..

09 gennaio 2019 22:53

Clamoroso United, Josè Mourinho si è dimesso da allenatore. Il comunicato del club

18 dicembre 2018 10:44

Fabrizio Bertuzzi su Milenkovic: "Rimango stupito dalla sua forza e freddezza. Credo finira' in Premier.."

02 novembre 2018 18:33

Vergogna Inghilterra, vince il dio denaro. Nonostante la tragedia si gioca la Premier

28 ottobre 2018 15:24

Marcos Alonso si lega sempre più al Chelsea. Rinnovo per altri due anni. La scadenza..

24 ottobre 2018 17:51

Dalla Francia: anche la Fiorentina su N’Koudou, ma lui preferisce la Premier League

09 gennaio 2018 12:19

Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"

21 novembre 2017 19:32

Rebic vicinissimo alla cessione in Premier League. Nelle casse della Fiorentina 4,5 milioni di euro

28 luglio 2017 20:57

Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico

17 maggio 2017 12:13

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