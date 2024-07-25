Corriere dello Sport: "Tutti pazzi per Kayode, la Fiorentina non tratta per meno di 30 milioni"

Rischio asta per Kayode

Il mercato della Fiorentina non si sblocca e più passa il tempo e più Pradè e i suoi sembrano convinti che l'unico modo per dare un'accelerata alle tante operazioni a buon punto sia vendere un big. E il nome più chiacchierato in questi giorni è quello di Michael Kayode, su cui rischia di scatenarsi un'asta a targhe britanniche: Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Bournemouth e adesso Newcastle, le squadre che, in ordine di tempo, hanno preso informazioni per il classe 2004. Re Kayo ha tanti occhi addosso e li avrà soprattutto in queste tre amichevoli, dove sono attesi osservatori delle squadre citate. Finora i primi approcci dei club interessati sono stati respinti al mittente con un diktat, non si tratta sotto i 30 milioni.

Ma con l'incombere della nuova stagione e una rosa che presenta ancora falle in ruoli cruciali, la richiesta potrebbe abbassarsi. Inciderà poi molto, come sempre, la volontà del calciatore, per adesso concentrato sul suo futuro in viola (in questo, scongiurato un altro braccio di ferro stile Amrabat) ma lusingato e stuzzicato dall'ipotesi Premier. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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