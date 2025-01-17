Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"
Il talento viola ha molto mercato in Premier e per la Fiorentina non è incedibile. La cessione può concretizzarsi già ad inizio settimana
La Fiorentina potrebbe presto salutare uno dei suoi giovani prospetti più interessanti. Michael Kayode, il promettente esterno classe 2004, sembra essere a un passo dal trasferimento al Brentford, club che milita in Premier League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato, l’operazione potrebbe chiudersi già all’inizio della prossima settimana, con lunedì o martedì indicati come le date decisive per il passaggio del giocatore al club inglese.
L’affare, stando alle voci, potrebbe concretizzarsi con la formula del trasferimento a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto, anche se i dettagli economici non sono ancora emersi con chiarezza. Quello che sembra certo, però, è che il club inglese è pronto a puntare su di lui.
Per la Fiorentina, la cessione di Kayode rappresenterebbe una scelta strategica, volta probabilmente a fare spazio in rosa e a finanziare eventuali altre operazioni di mercato. Tuttavia, perdere un giovane di prospettiva come Kayode potrebbe lasciare un velo di rimpianto tra i tifosi, che speravano di vederlo crescere e affermarsi con la maglia viola. Non resta che attendere l’inizio della prossima settimana per capire se l’operazione si concretizzerà.
Il mercato della Fiorentina è il più “redditizio” della Serie A, Juventus ultima in questa classifica
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