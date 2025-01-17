Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"

Il talento viola ha molto mercato in Premier e per la Fiorentina non è incedibile. La cessione può concretizzarsi già ad inizio settimana

A cura di Redazione Labaroviola 18 gennaio 2025 00:11

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