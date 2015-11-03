Notizie Brentford Fiorentina

La Stampa riporta: "Kayode piace alla Juventus, l'ex viola potrebbe tornare in Italia in estate"
10 aprile 2026 14:29
Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: "Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi"
26 ottobre 2025 10:00
Vigorelli: "Kayode sarà sempre grato alla Fiorentina e resterà tifoso viola, in Premier gioca con continuità"
26 settembre 2025 11:46
Kayode duro: "Via dalla Fiorentina perchè non giocavo mai, lo dissi a Palladino. Non me l'aspettavo"
11 settembre 2025 19:49
Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo
23 agosto 2025 22:38
Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"
18 luglio 2025 00:36
La Repubblica: "Richardson ha richieste dall'Inghilterra, sarà Pioli a decidere il suo futuro"
13 luglio 2025 14:45
Ricordate Norgaard? Solo 6 presenze con la Fiorentina nel 2019, ora va all'Arsenal per 14 milioni
08 luglio 2025 16:40
Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha messo Onyeka nel mirino, non è detto che il Brentford lo ceda"
27 giugno 2025 11:53
Ds Brentford: "Riscatto di Kayode? Una scelta facile. Non vediamo l'ora di rivederlo in ritiro a luglio"
28 maggio 2025 15:15
Kayode: "Felice di restare qui, era il mio sogno sin da piccolo giocare in Premier League"
28 maggio 2025 13:42
Dodò via dalla Fiorentina? La cessione di Kayode può diventare un rimpianto
23 maggio 2025 08:24
Ritorni: "Il Brentford ha creduto davvero in Michael, questa è la squadra perfetta per lui"
11 maggio 2025 14:48
Il tecnico del Brentford su Kayode: "Ha grande potenziale. Morde l'avversario, è quello che ci serve"
06 maggio 2025 12:29
Ritorni su Kayode: "Si trova bene in Inghilterra. Assist contro l'Arsenal e titolare contro il Brighton"
25 aprile 2025 18:39
Kayode in mostra nell'1-1 tra Arsenal e Brentford: dà il via al gol dell'1-0 poi salva su Saka nel finale
12 aprile 2025 22:31
TMW: "Kayode gioca poco al Brentford, con questo minutaggio non è detto che venga riscattato"
27 febbraio 2025 12:09
Ritorni: "A Kayode è venuto il magone a lasciare la Fiorentina, lo seguiva anche la Roma"
13 febbraio 2025 13:14
L'allenatore del Brentford Thomas Frank accoglie Kayode: "Ottimo acquisto per noi. E' un grandissimo talento che può solo migliorare"
24 gennaio 2025 22:51
Kayode: "Sono emozionato, volevo venire qui. Il Brentford perfetto per me, sogno l'Europa"
24 gennaio 2025 15:30
Ora è ufficiale: Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Prestito con diritto di riscatto
24 gennaio 2025 15:00
Pruzzo: "Pradè ce l'ha con Palladino perché i giocatori più pagati non giocano o non rendono"
22 gennaio 2025 22:44
Gazzetta: “Kayode al Brentford in prestito con diritto di riscatto a 17,5 milioni più percentuale su futura rivendita”
22 gennaio 2025 08:56
Corriere Fiorentino: “Kayode, il Brentford ha pronti 18 milioni ma occhio all’Ajax. Cristante operazione possibile”
20 gennaio 2025 08:49
Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"
19 gennaio 2025 17:38
Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"
18 gennaio 2025 00:11
Pedullà: "Kayode-Brentford, 500mila euro per il prestito, la Fiorentina vuole tenere il controllo del cartellino"
18 gennaio 2025 00:09
Pedullà rivela: "Brentford in pole per Kayode della Fiorentina, si lavora per chiudere in prestito"
17 gennaio 2025 11:24
Kayode può lasciare la Fiorentina? Pedullà: "Scatto del Brentford sul Brighton per il terzino viola"
31 dicembre 2024 13:15
Pedullà: "La Fiorentina lavora all'uscita di Kayode, su di lui Brentford e Brighton"
26 dicembre 2024 23:35
Corriere Fiorentino: "Il Brentford offre oltre 20 milioni per Kayode, la Fiorentina chiede l'obbligo di riscatto"
29 agosto 2024 09:19
Corriere dello Sport: "Il Brentford può tornare alla carica per Kayode rilanciando dopo l'offerta da 22 milioni"
29 agosto 2024 09:00
Nazione: “Cedere Kayode adesso sarebbe un segnale bruttissimo verso Firenze”
27 agosto 2024 08:19
Di Marzio: "Brentford su Kayode, proposto il prestito con obbligo di riscatto. Fiorentina verso il no"
26 agosto 2024 16:40
Corriere dello Sport: "Gonzalez resta a Firenze, prova di forza della Fiorentina a tutto il campionato"
24 agosto 2023 08:46
Nessuna voglia della Fiorentina di vendere Nico Gonzalez, anche il giocatore vuole restare a Firenze
23 agosto 2023 16:53
Fabrizio Romano: "Offerta dal Brentford di 42 milioni di euro alla Fiorentina per Nico Gonzalez"
23 agosto 2023 15:46
Dall'Inghilterra confermano: "La Fiorentina non vende Nico Gonzalez e il calciatore non vuole andare via"
09 agosto 2023 15:49
TMW conferma: "Nico Gonzalez non vuole andare al Brentford. Offerti 30 milioni alla Fiorentina"
08 agosto 2023 23:19
Ricordate Norgaard? Il giocatore ex Fiorentina è stato eletto il migliore del Brentford davanti a Eriksen
21 maggio 2022 12:52
Nazione, Norgaard, il Brentford l'ha riscattato: 4,5 milioni versati nelle casse della Fiorentina
28 giugno 2021 10:09
Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro
24 giugno 2019 21:02
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