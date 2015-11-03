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Notizie Brentford Fiorentina

La Stampa riporta: "Kayode piace alla Juventus, l'ex viola potrebbe tornare in Italia in estate"

10 aprile 2026 14:29

Kayode, MVP contro il Liverpool, scrive a Passione Fiorentina: "Grazie di cuore, sarò sempre uno di voi"

26 ottobre 2025 10:00

Vigorelli: "Kayode sarà sempre grato alla Fiorentina e resterà tifoso viola, in Premier gioca con continuità"

26 settembre 2025 11:46

Kayode duro: "Via dalla Fiorentina perchè non giocavo mai, lo dissi a Palladino. Non me l'aspettavo"

11 settembre 2025 19:49

Kayode conquista la Premier: il Brentford stende l’Aston Villa e celebra il suo nuovo idolo

23 agosto 2025 22:38

Di Marzio: "La Premier League chiama Richardson, ma il centrocampista piace a Pioli"

18 luglio 2025 00:36

La Repubblica: "Richardson ha richieste dall'Inghilterra, sarà Pioli a decidere il suo futuro"

13 luglio 2025 14:45

Ricordate Norgaard? Solo 6 presenze con la Fiorentina nel 2019, ora va all'Arsenal per 14 milioni

08 luglio 2025 16:40

Dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha messo Onyeka nel mirino, non è detto che il Brentford lo ceda"

27 giugno 2025 11:53

Ds Brentford: "Riscatto di Kayode? Una scelta facile. Non vediamo l'ora di rivederlo in ritiro a luglio"

28 maggio 2025 15:15

Kayode: "Felice di restare qui, era il mio sogno sin da piccolo giocare in Premier League"

28 maggio 2025 13:42

Dodò via dalla Fiorentina? La cessione di Kayode può diventare un rimpianto

23 maggio 2025 08:24

Ritorni: "Il Brentford ha creduto davvero in Michael, questa è la squadra perfetta per lui"

11 maggio 2025 14:48

Il tecnico del Brentford su Kayode: "Ha grande potenziale. Morde l'avversario, è quello che ci serve"

06 maggio 2025 12:29

Ritorni su Kayode: "Si trova bene in Inghilterra. Assist contro l'Arsenal e titolare contro il Brighton"

25 aprile 2025 18:39

Kayode in mostra nell'1-1 tra Arsenal e Brentford: dà il via al gol dell'1-0 poi salva su Saka nel finale

12 aprile 2025 22:31

TMW: "Kayode gioca poco al Brentford, con questo minutaggio non è detto che venga riscattato"

27 febbraio 2025 12:09

Ritorni: "A Kayode è venuto il magone a lasciare la Fiorentina, lo seguiva anche la Roma"

13 febbraio 2025 13:14

L'allenatore del Brentford Thomas Frank accoglie Kayode: "Ottimo acquisto per noi. E' un grandissimo talento che può solo migliorare"

24 gennaio 2025 22:51

Kayode: "Sono emozionato, volevo venire qui. Il Brentford perfetto per me, sogno l'Europa"

24 gennaio 2025 15:30

Ora è ufficiale: Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Prestito con diritto di riscatto

24 gennaio 2025 15:00

Pruzzo: "Pradè ce l'ha con Palladino perché i giocatori più pagati non giocano o non rendono"

22 gennaio 2025 22:44

Gazzetta: “Kayode al Brentford in prestito con diritto di riscatto a 17,5 milioni più percentuale su futura rivendita”

22 gennaio 2025 08:56

Corriere Fiorentino: “Kayode, il Brentford ha pronti 18 milioni ma occhio all’Ajax. Cristante operazione possibile”

20 gennaio 2025 08:49

Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"

19 gennaio 2025 17:38

Di Marzio: "Kayode lunedì o martedì potrebbe essere un nuovo giocatore del Brentford"

18 gennaio 2025 00:11

Pedullà: "Kayode-Brentford, 500mila euro per il prestito, la Fiorentina vuole tenere il controllo del cartellino"

18 gennaio 2025 00:09

Pedullà rivela: "Brentford in pole per Kayode della Fiorentina, si lavora per chiudere in prestito"

17 gennaio 2025 11:24

Kayode può lasciare la Fiorentina? Pedullà: "Scatto del Brentford sul Brighton per il terzino viola"

31 dicembre 2024 13:15

Pedullà: "La Fiorentina lavora all'uscita di Kayode, su di lui Brentford e Brighton"

26 dicembre 2024 23:35

Corriere Fiorentino: "Il Brentford offre oltre 20 milioni per Kayode, la Fiorentina chiede l'obbligo di riscatto"

29 agosto 2024 09:19

Corriere dello Sport: "Il Brentford può tornare alla carica per Kayode rilanciando dopo l'offerta da 22 milioni"

29 agosto 2024 09:00

Nazione: “Cedere Kayode adesso sarebbe un segnale bruttissimo verso Firenze”

27 agosto 2024 08:19

Di Marzio: "Brentford su Kayode, proposto il prestito con obbligo di riscatto. Fiorentina verso il no"

26 agosto 2024 16:40

Corriere dello Sport: "Gonzalez resta a Firenze, prova di forza della Fiorentina a tutto il campionato"

24 agosto 2023 08:46

Nessuna voglia della Fiorentina di vendere Nico Gonzalez, anche il giocatore vuole restare a Firenze

23 agosto 2023 16:53

Fabrizio Romano: "Offerta dal Brentford di 42 milioni di euro alla Fiorentina per Nico Gonzalez"

23 agosto 2023 15:46

Dall'Inghilterra confermano: "La Fiorentina non vende Nico Gonzalez e il calciatore non vuole andare via"

09 agosto 2023 15:49

TMW conferma: "Nico Gonzalez non vuole andare al Brentford. Offerti 30 milioni alla Fiorentina"

08 agosto 2023 23:19

Ricordate Norgaard? Il giocatore ex Fiorentina è stato eletto il migliore del Brentford davanti a Eriksen

21 maggio 2022 12:52

Nazione, Norgaard, il Brentford l'ha riscattato: 4,5 milioni versati nelle casse della Fiorentina

28 giugno 2021 10:09

Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro

24 giugno 2019 21:02

Norgaard se ne va, ceduto al Brentford per 4 milioni di euro. La stessa cifra dell'acquisto

27 maggio 2019 13:25

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