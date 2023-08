TMW conferma: “Nico Gonzalez non vuole andare al Brentford. Offerti 30 milioni alla Fiorentina”

Nico Gonzalez continua a piacere in Inghilterra e dopo gli assalti, respinti, del Leicester nello scorso mercato di gennaio, a farsi avanti ora è il Brentford, il quale avrebbe offerto 30 milioni alla Fiorentina per l’argentino. La squadra di Thomas Frank sta cercando rinforzi in attacco e avrebbe individuato nell’esterno della squadra viola un potenziale arrivo di grande spessore.

Allo stato attuale, nonostante l’intenzione del club inglese di fare sul serio, l’ipotesi Brentford non sembra scaldare l’argentino: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento, Gonzalez sarebbe orientato a declinare la proposta. Lo riporta TMW