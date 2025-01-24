Ora è ufficiale: Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Prestito con diritto di riscatto
Michael Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Di seguito il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle pres...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 15:00
Michael Kayode è un nuovo calciatore del Brentford. Di seguito il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Kayode al Brentford F.C.".
PEDULLÁ: “MAN IN STAND-BY, LA FIORENTINA LAVORA SU ALTRI NOMI. BIRAGHI? VEDIAMO DOPO LA LAZIO”
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