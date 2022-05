Stagione super per Christian Norgaard, ex centrocampista della Fiorentina, portato a Firenze da Corvino senza purtroppo lasciare il segno. Come possiamo leggere sulle pagine del Brentford, squadra che gioca in Premier League, l’ex viola è il giocatore dell’anno per i tifosi e i giocatori. Norgaard è stato addirittura più votato di Eriksen.

