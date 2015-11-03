Notizie Eriksen Fiorentina

Barak: "Stavo per fare la fine di Eriksen. Prima di arrivare alla Fiorentina era fatta per andare al Napoli"
17 novembre 2023 15:26
Ricordate Norgaard? Il giocatore ex Fiorentina è stato eletto il migliore del Brentford davanti a Eriksen
21 maggio 2022 12:52
Kjaer vince il premio Astori e racconta: "Sono orgoglioso, il mister Pioli me ne ha parlato tantissimo"
12 aprile 2022 13:28
Eriksen è pronto a tornare, ma non in Italia viste le norme. L'Inter sta per regalarlo all'Ajax
03 novembre 2021 13:46
Eriksen verrà operato, ha già detto sì. Gli sarà impiantato un defibrillatore cardiaco
17 giugno 2021 10:22
Eriksen dall'ospedale ai suoi compagni: "Io non mollo. Ora sarei pronto per allenarmi!"
14 giugno 2021 11:50
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
"Quando Eriksen era per terra il suo cuore non batteva più, salvato dal defibrillatore". Il racconto del medico
13 giugno 2021 14:47
Eriksen sta bene, ha salutato i compagni. Continua ad essere ricoverato in ospedale per esami
13 giugno 2021 12:24
Parla il medico: "Eriksen salvato da chi lo ha soccorso. Si tratta di un problema al cuore, di aritmia"
12 giugno 2021 21:25
Eriksen si accascia a terra nella gara Danimarca-Finlandia
12 giugno 2021 19:18
Di Gennaro: "Fiorentina, prendi Milik ed Eriksen. Vanno reinvestiti i soldi di Chiesa. Servono top"
18 dicembre 2020 16:27
Sconcerti: "Commisso è un leader generoso. Castro all'Inter? Vorrei Eriksen e 20 milioni.."
19 marzo 2020 20:50
Sconcerti accusa Conte: "Ha chiesto Eriksen come se fosse Benassi, è solo il sostituto di Vecino"
17 febbraio 2020 12:26
Paventi(Skysport): "Eriksen nei convocati già stasera. Titolare? Non escludo nulla. Conte.."
29 gennaio 2020 08:31
Archivio