Labaro Viola

Notizie Eriksen Fiorentina

Barak: "Stavo per fare la fine di Eriksen. Prima di arrivare alla Fiorentina era fatta per andare al Napoli"

17 novembre 2023 15:26

Ricordate Norgaard? Il giocatore ex Fiorentina è stato eletto il migliore del Brentford davanti a Eriksen

21 maggio 2022 12:52

Kjaer vince il premio Astori e racconta: "Sono orgoglioso, il mister Pioli me ne ha parlato tantissimo"

12 aprile 2022 13:28

Eriksen è pronto a tornare, ma non in Italia viste le norme. L'Inter sta per regalarlo all'Ajax

03 novembre 2021 13:46

Eriksen verrà operato, ha già detto sì. Gli sarà impiantato un defibrillatore cardiaco

17 giugno 2021 10:22

Eriksen dall'ospedale ai suoi compagni: "Io non mollo. Ora sarei pronto per allenarmi!"

14 giugno 2021 11:50

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

"Quando Eriksen era per terra il suo cuore non batteva più, salvato dal defibrillatore". Il racconto del medico

13 giugno 2021 14:47

Eriksen sta bene, ha salutato i compagni. Continua ad essere ricoverato in ospedale per esami

13 giugno 2021 12:24

Parla il medico: "Eriksen salvato da chi lo ha soccorso. Si tratta di un problema al cuore, di aritmia"

12 giugno 2021 21:25

Eriksen si accascia a terra nella gara Danimarca-Finlandia

12 giugno 2021 19:18

Di Gennaro: "Fiorentina, prendi Milik ed Eriksen. Vanno reinvestiti i soldi di Chiesa. Servono top"

18 dicembre 2020 16:27

Sconcerti: "Commisso è un leader generoso. Castro all'Inter? Vorrei Eriksen e 20 milioni.."

19 marzo 2020 20:50

Sconcerti accusa Conte: "Ha chiesto Eriksen come se fosse Benassi, è solo il sostituto di Vecino"

17 febbraio 2020 12:26

Paventi(Skysport): "Eriksen nei convocati già stasera. Titolare? Non escludo nulla. Conte.."

29 gennaio 2020 08:31

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