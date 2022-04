Kjaer vince il premio Astori e racconta: “Sono orgoglioso, il mister Pioli me ne ha parlato tantissimo”

Simon Kjaer ha vinto il Premio dedicato a Davide Astori . Il difensore, che quest’estate ha contribuito a salvare la vita a Christian Eriksen ad Euro 2020, è entrato ufficialmente a far parte della ‘Hall of Fame del calcio italiano’. La FIGC lo ha premiato per il suo intervento nei confronti del compagno di Nazionale Un gesto per il quale il difensore del Milan era già stato insignito, insieme allo staff medico della nazionale danese, dell’UEFA President’s Award.

Sul sito della FIGC è possibile leggere anche alcune delle dichiarazioni di Kjaer: “Ricordo molto bene Davide in campo e ovviamente ricordo bene anche la sua tragica fine. Sia Pioli sia i miei compagni mi hanno parlato di lui, so che la sua morte è stata scioccante per tutta Italia e per tutto il mondo del calcio. È una tragedia che rende ancora tristi, e che lo farà per sempre. Ricevere il premio dedicato a Davide significa molto, mi rende felice e orgoglioso; per me è un’opportunità di onorare il suo nome”. Lo riporta Italsportpress

