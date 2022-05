L’appello di Baiano: “Fiorentina, non basta solo Cabral: serve un attaccante da doppia cifra”

Ciccio Baiano, ex calciatore viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare di due temi caldi in casa Fiorentina come la partita contro la Juventus e la situazione attaccanti. Ecco le sue parole: “I viola si sono complicati la vita da soli perdendo contro la Sampdoria. Ora ha un’altra chance contro la Juve e la squadra Viola deve solo vincere, il pari non porta all’Europa. Vedremo con che formazione giocherà la Juventus, ma ripeto: contano le motivazioni e la squadra di Italiano ne avrà di più perché deve raggiungere un obiettivo. Mercato? Per pensare in grande serve un centravanti. Piatek non verrà probabilmente confermatoe si punterà su Cabral, ma dovrebbe arrivare un attaccante che possa almeno andare in doppia cifra“.