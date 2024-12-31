Kayode può lasciare la Fiorentina? Pedullà: "Scatto del Brentford sul Brighton per il terzino viola"

Kayode potrebbe lasciare la Fiorentina, dove è chiuso da Dodo. Su di lui pressing dalla Premier, col Brentford che ha superato il Brighton

Dopo l'esclusiva di qualche giorno fa, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà torna a parlare di una possibile cessione di Micheal Kayode. Il terzino destro della Fiorentina, chiuso da uno straripante Dodo, potrebbe lasciare Firenze, direzione Premier League. Nelle scorse ore, Pedullà aveva parlato di sondaggi da parte di Brentford e Brighton, che potrebbero diventare qualcosa di più concreto nel corso del mercato di gennaio. Questa mattina, l'esperto di mercato ha annunciato in esclusiva uno scatto del Brentford sull'altra squadra inglese. Di seguito il post sul suo profilo X.

PABLO MARI VERSO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-ha-il-si-di-pablo-mari-gli-accordi-verranno-definiti-al-ritorno-di-galliani-dalle-vacanze/282876/