Pedullà: "La Fiorentina ha il sì di Pablo Marì, gli accordi verranno definiti al ritorno di Galliani dalle vacanze"

La Fiorentina ha ricevuto l'ok di Pablo Marì per il suo trasferimento in viola. Gli accordi col Monza verranno definiti nei prossimi giorni

Dopo l'arrivo di Valentini e il quasi definito acquisto di Folorunsho, si avvicina sempre di più alla Fiorentina anche Pablo Marì. Il difensore centrale del Monza, molto apprezzato e richiesto da mister Palladino, ha già dato l'ok per un suo possibile trasferimento in maglia viola. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, adesso mancano solo gli accordi con i brianzoli, che verranno definiti quando Galliani tornerà dalle vacanze.

Marì, centrale spagnolo classe '93, sarà il sostituto di Martinez Quarta, che ha già le valigie in mano da qualche giorno. Il futuro dell'argentino sarà nuovamente in patria, con la maglia del suo amato River Plate. Di seguito il post su X di Pedullà

LA CLASSIFICA DEL 2024

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