La Fiorentina è ottava nella classifica dei punti ottenuti in Serie A nel 2024, a -1 dalla Juventus

Nel 2024, la Fiorentina ha collezionato 59 punti in 37 partite in Serie A. Nel 2023, Italiano ne aveva ottenuti 70 in 41 match

Si è ufficialmente chiuso il 2024 calcistico, un anno particolare che ha visto la Fiorentina viaggiare tra alti e bassi. Mettendo per un attimo da parte, ahinoi, la delusione europea con la sconfitta in finale di Conference League, in Serie A la Fiorentina ha tenuto una discreta media, collezionando 59 punti in 37 partite disputate.

Lo scorso anno, la Fiorentina di Vincenzo Italiano aveva ottenuto più punti, ben 70, ma con 41 partite disputate (4 in più rispetto al 2024). La media punti è dunque pressoché la stessa: nel 2024 1,60 punti a partita, nel 2023 1,70 punti a partita.

Questo risultato posiziona la Fiorentina ottava nella speciale classifica stilata da Transfermarkt, alle spalle della Juventus di 1 solo punto. I bianconeri, però, hanno una partita in più rispetto ai viola, così come Atalanta, Lazio e Napoli, che precedono i gigliati. La Champions League, si fa per dire, disterebbe 7 lunghezze, mentre lo scudetto ben 30!

TREVISANI SU DE GEA

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