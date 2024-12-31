Trevisani: "De Gea ha già portato 7-8 punti alla Fiorentina. Su Vlahovic fa una parata che non ha senso"

Trevisani si è soffermato sullo straordinario rendimento di De Gea con la Fiorentina, sottolineando come abbia già portato dei punti ai viola

Intervenuto a Radio Serie A, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani si è espresso su David De Gea, esaltandone le prestazioni con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole sul portiere viola:

"Forse De Gea 7-8 punti li ha già portati in un girone. Di sicuro i 3 di Fiorentina-Milan hanno nome e cognome, e poi qualche altra situazione. Anche contro la Juventus, i bianconeri meritavano di vincere, non hanno vinto perche De Gea fa una parata su Vlahovic che non ha senso, uno normale si rompe una mano. Fa spavento."



LA CLASSIFICA DEGLI UNDER 21 ITALIANI

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