Under 21 italiani più preziosi: spiccano Kayode in seconda posizione e Comuzzo in quarta

Tra gli under 21 italiani più preziosi spiccano i giocatori della Fiorentina Kayode e Comuzzo, rispettivamente secondo e quarto in classifica

Che la Primavera della Fiorentina produca talenti su talenti non è certamente un mistero. Da svariati anni, la Cantera viola è tra le più proficue di Serie A, e con la realizzazione del Viola Park il numero di giocatori talentuosi provenienti dalle giovanili della Fiorentina è destinato a salire anche in futuro.

C'è una classifica che conferma un po' quanto appena detto. Infatti, Transfermarkt ha stilato una graduatoria sugli under 21 italiani più preziosi, e in top 5 spiccano ben due giocatori della Fiorentina: il 20enne Kayode e il 19enne Comuzzo, due gioielli provenienti dalle giovanili gigliate. Il terzino destro, che non sta sicuramente vivendo una buona stagione (visto lo scarso minutaggio a lui concesso da Palladino) è secondo, con un valore di 18 milioni di euro. Comuzzo, al contrario, è esploso proprio sotto la guida del nuovo allenatore della Fiorentina: grazie alla sua splendida stagione, il difensore si è issato in quarta posizione, con un valore di 15 milioni di euro.

Chi sarà la prossima giovane promessa a sbocciare con la maglia della Fiorentina? Intanto, i viola si godono i due gioiellini Kayode e Comuzzo, in attesa di vedere altri talenti fiorire in casa.

LA FIORENTINA CI PROVA PER LUIZ HENRIQUE

https://www.labaroviola.com/nazione-luiz-henrique-la-fiorentina-ci-sta-provando-il-botafogo-lo-valuta-20-milioni-trattativa-difficile/282835/