Nazione: “Luiz Henrique, la Fiorentina ci sta provando: il Botafogo lo valuta 20 milioni. Trattativa difficile”
Luiz Henrique è la stella del Botafogo
A cura di Redazione Labaroviola
31 dicembre 2024 09:59
Occhi in Brasile per la Fiorentina che avrebbe messo gli occhi su Luiz Henrique. Classe 2001, stella del Botafogo, è stato il miglior giocatore della Coppa Libertadores. Può giocare sia a destra che a sinistra e il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Non una trattativa semplice, ma la dirigenza viola ci starebbe provando. Lo riporta La Nazione.
https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-parisi-vuole-giocare-di-piu-milan-e-como-interessati-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282827/