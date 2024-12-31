Nazione: “Luiz Henrique, la Fiorentina ci sta provando: il Botafogo lo valuta 20 milioni. Trattativa difficile”

Luiz Henrique è la stella del Botafogo

Occhi in Brasile per la Fiorentina che avrebbe messo gli occhi su Luiz Henrique. Classe 2001, stella del Botafogo, è stato il miglior giocatore della Coppa Libertadores. Può giocare sia a destra che a sinistra e il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Non una trattativa semplice, ma la dirigenza viola ci starebbe provando. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-parisi-vuole-giocare-di-piu-milan-e-como-interessati-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282827/