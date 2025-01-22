Gazzetta: “Kayode al Brentford in prestito con diritto di riscatto a 17,5 milioni più percentuale su futura rivendita”
Fiorentina a caccia di un vice Dodò
Michael Kayode saluta Firenze e va al Brentford in Premier League con la formula del prestito oneroso a 500 mila euro e diritto di riscatto a 17,5 più una percentuale sull'eventuale futura rivendita.
I viola ora dovranno individuare un vice-Dodo e potrebbero anche far rientrare dal prestito alla Juve Stabia il giovane Fortini. Ai saluti pure Christensen che si accaserà alla Salernitana in prestito secco. Ikoné invece deve ancora decidere se accettare la proposta del Paris Fc ma su di lui ci sono anche i turchi del Trabzonspor. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/