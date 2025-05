Dodò via dalla Fiorentina? La cessione di Kayode può diventare un rimpianto

Domenica Dodò ad Udine, potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Il terzino brasiliano infatti, in estate, per 25 milioni di euro può lasciare Firenze, nonostante l’ottimo rapporto con i tifosi viola, che lo considerano un idolo. L’incrinatura con la dirigenza gigliata è arrivata in merito al rinnovo e pare essere insanabile. Le pretendenti, tutte squadre top, sicuramente non mancano vista l’ottima stagione disputata.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: la cessione di Kayode al Brentford a gennaio diventerà un rimpianto? Dodò è sempre stato considerato un titolare inamovibile, per questo è arrivata la cessione in Premier League del giovane terzino italiano che aveva avuto poco spazio nella prima parte del campionato, e vista la sua età, aveva e ha bisogno di crescere. Con l’eventuale cessione di Dodò, però, alla Fiorentina in quella posizione di campo resterebbe solamente un “adattato”, ovvero Moreno, che ha deluso quando ha giocato in quel ruolo nel corso della stagione.

Michael Kayode è approdato al Brentford in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro. La cifra è alta, ma dopo un inizio un po’ complicato, il giovane è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio, e nelle ultime partite ha giocato molto bene. Il riscatto dunque, non è più così distante. Qualche giorno fa, sono arrivate le parole di apprezzamento del tecnico Thomas Frank: “Kayode è un giocatore con un potenziale molto alto. Ha davvero un gran fisico, ha la capacità di fare su e giù per la fascia ed è in grande condizione di forma. Morde sull’avversario ed è quello che ci serve”. Proprio le ultime parole del mister lasciano spazio ad un suo futuro ancora in Premier. La Fiorentina resterà “a bocca asciutta” e dovrà trovare sul mercato, un giocatore che aveva fino a sei mesi fa, già “in casa”?