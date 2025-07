Ricordate Norgaard? Solo 6 presenze con la Fiorentina nel 2019, ora va all’Arsenal per 14 milioni

L’Arsenal continua a rafforzare il proprio organico in vista della nuova stagione. Dopo l’arrivo di Martin Zubimendi e gli sforzi per portare Victor Gyökeres e Maghnes Akliouche alla corte di Arteta, i Gunners sono pronti a ingaggiare il centrocampista danese Christian Norgaard, ex giocatore tra le altre della Fiorentina, dove non ha lasciato un grandissimo ricordo.

Secondo quanto riportato da The Athletic. Il trasferimento, che dovrebbe ammontare a 12 milioni di sterline (circa 13,9 milioni di euro) bonus inclusi, è ormai prossimo alla conclusione, con il giocatore di 31 anni che ha già completato le visite mediche a Londra.

Nonostante il contratto di Norgaard sia stato rinnovato a marzo con il Brentford, il capitano delle Bees da due anni è pronto a lasciare il club con cui ha conquistato la promozione in Premier League nel 2021. Come centrocampista difensivo Norgaard prenderà il posto di Thomas Partey nella rosa dei londinesi. Quattro stagioni in Premier League e 35 presenze con la sua nazionale, il danese porta con sé una solida esperienza nel calcio inglese. Questo trasferimento rappresenta un ulteriore rinforzo per l’Arsenal, che vuole essere protagonista in patria e in Europa: grazie a questi innesti potrà affrontare al meglio la prossima stagione. Lo riporta TMW.