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Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro

L'ex centrocampista viola Christian Nørgaard, da poco trasferitosi in Inghilterra al Brentford ha ringraziato così in un post su Instagram la Fiorentina: "Grazie a tutti. È stata una stagione dura, si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 21:02
Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
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L'ex centrocampista viola Christian Nørgaard, da poco trasferitosi in Inghilterra al Brentford ha ringraziato così in un post su Instagram la Fiorentina: "Grazie a tutti. È stata una stagione dura, sia individualmente che come squadra. Auguro a tutti il ​​meglio per il futuro".

 

Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro

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