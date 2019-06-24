Nørgaard ringrazia e saluta i viola ricordando la dura stagione passata ed augura il meglio per il futuro

L'ex centrocampista viola Christian Nørgaard, da poco trasferitosi in Inghilterra al Brentford ha ringraziato così in un post su Instagram la Fiorentina: "Grazie a tutti. È stata una stagione dura, si...

L'ex centrocampista viola Christian Nørgaard, da poco trasferitosi in Inghilterra al Brentford ha ringraziato così in un post su Instagram la Fiorentina: "Grazie a tutti. È stata una stagione dura, sia individualmente che come squadra. Auguro a tutti il ​​meglio per il futuro".