Il tecnico del Brentford su Kayode: “Ha grande potenziale. Morde l’avversario, è quello che ci serve”

Dopo alcune difficoltà iniziali nell’adattarsi al calcio inglese, Michael Kayode, sta finalmente brillando anche in Premier League. Il terzino destro, in prestito dalla Fiorentina al Brentford, è stato tra i migliori nell’ultimo turno di campionato contro il Manchester United, servendo anche un assist determinante.

Il giovane esterno italiano ha ricevuto parole di grande apprezzamento da parte del tecnico Thomas Frank:

“Kayode è un giocatore con un potenziale molto alto – ha detto Frank – Ha davvero un gran fisico, ha la capacità di fare su e giù per la fascia ed è in grande condizione di forma. Morde sull’avversario ed è quello che ci serve”.

Le cifre del riscatto

Il Brentford aveva scommesso a gennaio sul classe 2004: ai Viola sono andati subito circa 500 mila euro per il prestito, mentre il diritto di riscatto – non obbligatorio – è stato fissato a 17,5 milioni di euro. La Fiorentina, però, ha inserito una clausola sulla futura rivendita: in caso di cessione da parte degli inglesi, il 10% del ricavato finirà nelle casse del club toscano.