Corriere Fiorentino: "Il Brentford offre oltre 20 milioni per Kayode, la Fiorentina chiede l'obbligo di riscatto"

Kayode proprio negli ultimi giorni di mercato potrebbe lasciare la Fiorentina

Michael Kayode è nel mirino del Brentford e gli inglesi sarebbero pronti ad offrire oltre 20 milioni, ma sarà la formula a fare la differenza. Se gli inglesi dovessero accettare un riscatto obbligatorio senza condizioni la Fiorentina dovrebbe prendere in considerazione la partenza di un calciatore cresciuto nelle giovanili e soprattutto la sua sostituzione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.