Vigorelli: "Kayode sarà sempre grato alla Fiorentina e resterà tifoso viola, in Premier gioca con continuità"

Come un lampo all'orizzonte: martedì sera in Coppa Italia dal sinistro di Nicolò Zaniolo è arrivato un gol che non solo ha lanciato l'Udinese nella sfida contro il Palermo, ma che ha anche regalato nu...

Come un lampo all'orizzonte: martedì sera in Coppa Italia dal sinistro di Nicolò Zaniolo è arrivato un gol che non solo ha lanciato l'Udinese nella sfida contro il Palermo, ma che ha anche regalato nuove speranze per chi attende il rilancio del fantasista italiano. L'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue prospettive per questa stagione e della trattativa con il Galatasaray, oltre che di altri tesserati della sua agenzia, come Corona del Palermo e Kayode del Brentford.

Questo gol è solo l'inizio per Zaniolo?

"Ce lo auguriamo, siamo contenti perché ha aiutato l'Udinese a vincere la partita e a passare il turno in Coppa Italia. Al ragazzo ha fatto piacere anche per il morale, ma conosco Nicolò e non ho mai avuto alcun dubbio sulla sua qualità e sul fatto che riuscirà a dimostrare quel che vale".

Ci racconta com'è andata la trattativa per riportarlo in Italia? Sappiamo che si è conclusa a pochi minuti dalla chiusura del mercato.

"È stata una trattativa lunga, quasi estenuante, nella quale il giocatore ha avuto pazienza e ha voluto con forza venire all'Udinese. Nicolò ha avuto una forte determinazione per consentire di arrivare al traguardo. Sentivamo che sarebbe stata la scelta giusta e siamo convinti che lo sarà".

Cosa vi aspettate da questa stagione?

"Udine in questo momento della carriera è il posto giusto per rilanciarsi, l'Udinese è proprio il club ideale per valorizzare i giocatori con il suo talento. Questo è un matrimonio che può funzionare benissimo e potrà aiutare l'Udinese a raggiungere i propri obiettivi".

Parlando di uno come Zaniolo, non si può non pensare alla Nazionale. È nei suoi pensieri?

"Come per tutti i giocatori la Nazionale è sempre nei suoi sogni. Sono certo che all'Udinese, partita dopo partita, dimostrerà nuovamente quello che vale e che si guadagnerà nuovamente il posto in azzurro".

Kayode in Inghilterra sembra essersi ambientato fin da subito dopo l'addio alla Fiorentina. È così?

"Assolutamente. È un giocatore sul quale il Brentford ha puntato con decisione, sta giocando con continuità dimostrando il suo valore. Alla Fiorentina sarà sempre grato e rimarrà tifoso viola per tutto quello che è stato il suo percorso di crescita fatto a Firenze". Lo scrive Tuttomercatoweb