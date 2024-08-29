Corriere dello Sport: "Il Brentford può tornare alla carica per Kayode rilanciando dopo l'offerta da 22 milioni"
Il futuro di Kayode alla Fiorentina è in bilico
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 09:00
Tornando alle uscite, non è da escludere che il Brentford torni alla carica per Michael Kayode dopo la prima offerta di circa 22 milioni. Soprattutto se il Chelsea dovesse scegliere di rilanciare per Ivan Toney che, nel caso, porterebbe una discreta quantità di quattrini. Una parte dei quali potrebbero essere reinvestiti su Kayode. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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